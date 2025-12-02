רוטמן תקף בוועדת החוקה את פרקליט המדינה ואת המשנה ליועצת המשפטית לממשלה בטענה למשבר אמון עמוק במערכת המשפטית, והאשים אותם בהתנהלות לא תקינה ובפגיעה בסמכויות הממשלה

עימות חד נרשם היום (שלישי) בדיון ועדת החוקה, כאשר יו"ר הוועדה ח"כ שמחה רוטמן פנה ישירות לפרקליט המדינה עו"ד עמית איסמן ולמשנה ליועצת המשפטית לממשלה עו"ד ד"ר גיל לימון והתעמת עמם בשידור חי.

במהלך הדיון אמר רוטמן לשניים: "גנבתם את השלטון מהעם. אמון הציבור בקרב מצביעי הקואליציה בייעוץ המשפטי לממשלה עומד על ארבעה אחוזים בלבד על פי סקר של אוניברסיטת רייכמן. זו דרך יפה לומר שיש תשעים ושישה אחוזי חוסר אמון".

רוטמן הוסיף כי לשיטתו בתקופה האחרונה גורמי הייעוץ המשפטי "מתנהלים בביריונות", "סותמים פיות לממשלה", "מתעלמים מהתייצבות לדיון בכנסת בניגוד לחוק" ומונעים מהממשלה ייצוג משפטי. עוד אמר כי גורמים משפטיים "פועלים בניגוד עניינים" ואף "מצפצפים על בג"ץ".

במהלך הדיון הודה פרקליט המדינה כי השר גדעון סער, בזמנו שר המשפטים, אכן אמר לו מראש על כוונתו להעביר חוק לפיצול תפקיד היועמ"ש, אך עם זאת טען כי "אני לא רואה פה חוק פיצול תפקיד היועמ"שית אלא פירוק תפקיד היועמ"שית"

בסיום דבריו שאל רוטמן את נציגי משרד המשפטים: "מי יחקור את החוקרים? מי יחקור את מי שהגיש תצהיר שקרי לבית המשפט?".