עימות חד נרשם היום (שלישי) בדיון ועדת החוקה, כאשר יו"ר הוועדה ח"כ שמחה רוטמן פנה ישירות לפרקליט המדינה עו"ד עמית איסמן ולמשנה ליועצת המשפטית לממשלה עו"ד ד"ר גיל לימון והתעמת עמם בשידור חי.
במהלך הדיון אמר רוטמן לשניים: "גנבתם את השלטון מהעם. אמון הציבור בקרב מצביעי הקואליציה בייעוץ המשפטי לממשלה עומד על ארבעה אחוזים בלבד על פי סקר של אוניברסיטת רייכמן. זו דרך יפה לומר שיש תשעים ושישה אחוזי חוסר אמון".
רוטמן הוסיף כי לשיטתו בתקופה האחרונה גורמי הייעוץ המשפטי "מתנהלים בביריונות", "סותמים פיות לממשלה", "מתעלמים מהתייצבות לדיון בכנסת בניגוד לחוק" ומונעים מהממשלה ייצוג משפטי. עוד אמר כי גורמים משפטיים "פועלים בניגוד עניינים" ואף "מצפצפים על בג"ץ".
במהלך הדיון הודה פרקליט המדינה כי השר גדעון סער, בזמנו שר המשפטים, אכן אמר לו מראש על כוונתו להעביר חוק לפיצול תפקיד היועמ"ש, אך עם זאת טען כי "אני לא רואה פה חוק פיצול תפקיד היועמ"שית אלא פירוק תפקיד היועמ"שית"
בסיום דבריו שאל רוטמן את נציגי משרד המשפטים: "מי יחקור את החוקרים? מי יחקור את מי שהגיש תצהיר שקרי לבית המשפט?".
cc
אישפוז פסכיאטרי דחוף !14:54 02.12.2025
סוף סוף יושרה
להפסיק עם הדבליות הזו שיועמשים שמנהלים את המדינה , כולם אותה אג'נדה ומחפים אחד על השני מושחתים . הזיה !15:20 02.12.2025
Hguy
הוא עם לוין עוכרי ישראל. מנסים לגנוב את הדמוקרטיה שלנו דרך כנסת שמשלמת וקיימת בזכות שוחד לחרדים בכסף ןהשתמטות מגיוס. מי הוא העוכר שידבר בשם העם. בוא נלך למשאל עם...
סם
עבר עוד שבוע ללא חקירה בעיניים הפצ''רית והיועמ''שית הפעם שופטי העליון בראשות עבריין הבניה לכאורה שמעכב את המינוי ששר המשפטים מינה לפיקוח על החקירה15:31 02.12.2025
Hguy
הוא עם לוין עוכרי ישראל. מנסים לגנוב את הדמוקרטיה שלנו דרך כנסת שמשלמת וקיימת בזכות שוחד לחרדים בכסף ןהשתמטות מגיוס. מי הוא העוכר שידבר בשם העם. בוא נלך למשאל עם...
שירי מנתניה
צריך לזרוק לכלא את כל הקואליציה הזאת. יש להם רק כוונות רעות להחריב כל פינה, גוף מוסד ומערכת במדינה, עד שלא ישאר זכר מהמדינה היהודית..16:10 02.12.2025
סם
סוף סוף יושרה
cc
