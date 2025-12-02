ח"כ משה סעדה מהליכוד התפוצץ היום (שלישי) על המשנה ליועמ"שית ד"ר גיל לימון על פרשת הפצ"רית. "אמרתי לסגן הפצ"ר 'אתה שקרן, זה ישראבלוף'. הוא הוריד את הראש ולא הגיב. אתם ידעתם מי אמור לחקור את הפצ"רייה".

עוד הוא המשיך: "היה לכם נוח לחפות ולאפשר את השיבוש הזה. ואני אומר לך עמית – היועמ"שית, אתה, מנהל מחלקת הבג"צים – כולם ייחקרו".