ח"כ משה סעדה מהליכוד התפוצץ היום (שלישי) על המשנה ליועמ"שית ד"ר גיל לימון על פרשת הפצ"רית. "אמרתי לסגן הפצ"ר 'אתה שקרן, זה ישראבלוף'. הוא הוריד את הראש ולא הגיב. אתם ידעתם מי אמור לחקור את הפצ"רייה".
ח"כ מהליכוד תקף את המשנה ליועמ"שית על פרשת הפצ"רית: "ידעתם שיש פה ישראבלוף, היה לכם נוח לחפות, אתה והיועמ"שית, כולם יחקרו, לא יעזור לכם" | צפו בדברים של משה סעדה@MosheSaada1 pic.twitter.com/R9e1MkTgpW
— ערוץ כנסת (@KnessetT) December 2, 2025
עוד הוא המשיך: "היה לכם נוח לחפות ולאפשר את השיבוש הזה. ואני אומר לך עמית – היועמ"שית, אתה, מנהל מחלקת הבג"צים – כולם ייחקרו".
מיקי
מערכת החונטה עם העבריין שמינה את עצמו ששמה לה מטרה להחליף את העם ולחרב את מדינתו צריכה לא להיות שם.12:28 02.12.2025
מלי
בתגובה ל: מיקי
להחליף את העם? העם נפלא ההנהגה על הפנים17:39 02.12.2025
שירי מנתניה
סעדה הרקוב, איפה היית בפרשת קטארגייט? איפה היתה זעקתך כאשר רה"מ שלך הכניס סוכנים קטארים ללשכתו? רה"מ שלך עמד לצידם של המרגלים ותקף את השב"כ על שהעז לחקור. מדבר על פרשיית ישראבלוף,...
סעדה הרקוב, איפה היית בפרשת קטארגייט? איפה היתה זעקתך כאשר רה"מ שלך הכניס סוכנים קטארים ללשכתו? רה"מ שלך עמד לצידם של המרגלים ותקף את השב"כ על שהעז לחקור. מדבר על פרשיית ישראבלוף, כאשר בפרשיית ריגול עומד לצד המרגלים - תול קורה אתה!!! תחליט אם אתה בעד חקירה או נגד חקירה!!!המשך 13:52 02.12.2025
שירי מנתניה
כולם יחקרו חוץ מנתניהו בוועדת חקירה ממלכתית, שלעולם לא יקים.13:44 02.12.2025
אזרחית
מי יחקור את החוקרים? בג״צ קבע שיש בעיה מוסדית בפרקליטות. מספיק לדבר! לחקור להעמיד את המושחתים לדין. להקים צח״ם שאינו כפוף ליעוץ המשפטי , כדי שיחקור את הפרקליטות...
מי יחקור את החוקרים? בג״צ קבע שיש בעיה מוסדית בפרקליטות. מספיק לדבר! לחקור להעמיד את המושחתים לדין. להקים צח״ם שאינו כפוף ליעוץ המשפטי , כדי שיחקור את הפרקליטות , שהיתה בטוחה שמותר לה הכלהמשך 13:38 02.12.2025
אזרחית.
מה האובססיה נגד היועצת לא נמאס לכם להאשים אותה ,סעדה לך תתעסק במה שחשוב.17:18 02.12.2025
שר
לאזרחית שכחת שהיועצת בישלה ביחד עם הפצרית את סיפור של שדות תימן18:09 02.12.2025
נחמןני
ומה עם ראש הממשלה ??? למה ששונא ישרטל לא יחקר???17:01 02.12.2025
מלי
הוא לא מבקש לחקור את ראש הממשלה על כל קופת השרתים באמתחתו לכאורה אלא את ראש הפצ"רית הם רוצים שלא עשתה אחוז ממה שנטען כלפי ראש הממשלה שלנו, אחרי היועמ"שית הם רודפים,...
הוא לא מבקש לחקור את ראש הממשלה על כל קופת השרתים באמתחתו לכאורה אלא את ראש הפצ"רית הם רוצים שלא עשתה אחוז ממה שנטען כלפי ראש הממשלה שלנו, אחרי היועמ"שית הם רודפים, משל הייתה זו ששלחה להם מזוודות של דולרים מידי חודש, ובעטיה החל הטבח ב-7.10.23.המשך 17:37 02.12.2025
ימין
עולם תחתון בחסות שלטון החוק16:31 02.12.2025
משה 1
סעדה הוא אדם רקוב ומעוות שמונע משנאה לאופוזיציה. הכסא בכנסת מתנדנד.17:52 02.12.2025
Ib
משה סעדה אדם אפס מאופס !!!!! האיש לדעתי עבריין - הדליף חומרי חקירה לכתבים בהיותו במחלקת החקירות ומודה בזה לא שמענו אותו עם מסקנות על ה 7/10 נכון לא במשמרת שלו...
משה סעדה אדם אפס מאופס !!!!! האיש לדעתי עבריין - הדליף חומרי חקירה לכתבים בהיותו במחלקת החקירות ומודה בזה לא שמענו אותו עם מסקנות על ה 7/10 נכון לא במשמרת שלו 🤢🤢🤢🤢 לקקן פחחחחחחחדןהמשך 18:25 02.12.2025
