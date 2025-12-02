הקול בראש – פודקאסט הספורט של סרוגים: כוכב מכבי פתח תקווה ורמת השרון חיים שאבו עזב את קריירת האמון בגלל טרגדיה משפחתית, כעת הוא מלווה את בנו יהלי שכיכב בנוער של פתח תקווה וכיום עושה צעדים ראשונים בהפועל חדרה

כוכב העבר של מכבי פ"ת והיום מאמן מבוקש, חיים שאבו, ובנו יהלי, חלוץ הפועל חדרה, התארחו ב"הקול בראש" – פודקאסט הספורט של סרוגים, בהגשת מנטליסט הספורט אלון סגל. בראיון חושפני, סיפרו השניים על הקשר הייחודי שלהם, הציפיות, האובדן האישי ששיתק קריירה, והלויאליות הנדירה בעולם הכדורגל.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הקול בראש חיים ויהלי שאבו

הכדורגל הישראלי ידע לא מעט שחקנים גדולים שצמחו ברמת השרון, אבל רק אחד מהם הפך לסמל של ערכיות ונאמנות: חיים שאבו. מי שפרץ לליגה הבכירה במדי מכבי פתח תקווה לאחר שנתגלה על ידי אבי לוזון ועשה קריירה יפה של שש שנים בבמלאבס.

מהפועל חדרה ועד ה"בן של"

לצידו של חיים התארח בנו, יהלי שאבו, המשחק את עונתו הראשונה בבוגרים של הפועל חדרה בליגה הלאומית. הקשר המיוחד בין השניים, סביב ובתוך עולם הכדורגל, הוא מרכז הריאיון המרגש.

"בכל הקריירה שלי כשחקן, לא חוויתי מתח וריגוש כמו שאני חווה במשחקים של יהלי", מודה חיים. מנגד, יהלי משתף בקושי: "לפעמים אני רוצה שאבא יהיה רק אבא, לא כדורגלן ולא מאמן". החלוץ הצעיר מתמודד גם עם המעבר החד ממעמד של כוכב בנוער של מכבי פ"ת למאבקי הקיום בחדרה. "קשה להצליח בקבוצת תחתית, אין לחלוץ הרבה הזדמנויות. אני יודע שחלק מהקהל ציפה שאני אהיה אלעד מדמון הבא, אבל עדיין, אני חושב שחדרה זה המקום הכי טוב בשבילי כרגע".

עוד באותו נושא רובי לבקוביץ' בראיון אינטימי: מ"שור דורס" לגביע בהונגריה 17:30 | אלון סגל 0 0 😀 👏

הנאמנות לרוני לוי והטראומה ששיתקה קריירה

חיים שאבו חזר לתקופה בה שימש כעוזר מאמן של רוני לוי בבית"ר ירושלים, עונה בה יוסי בניון היה המנהל המקצועי. שאבו מלא הערכה לשניהם ומספר על הקשר המצוין שנשמר עד היום. רגע השיא הגיע עם אמירה נדירה על נאמנות: "היה ברור לי שאם רוני עוזב, אני עוזב איתו". אמירה זו מדגישה את הפער בין ערכיו של שאבו לבין חוסר הלויאליות המאפיינת את הכדורגל המודרני, ומבססת את מעמדו כאיש ערכי ודמות חסרה בנוף המקומי.

הראיון נגע גם בנקודה אישית וכואבת, כאשר שאבו סיפר על האירוע הטרגי שבלם את קריירת האימון שלו לפני שלוש שנים: מותו הפתאומי של אחיו ירון. "זה לקח אותי לתהומות. אני אדם מאמין ובדרך כלל לא שואל למה, אבל כאן זה היה אחרת". כיום, חיים עבר את התקופה הקשה, ה"חיידק" שב לקנן בו, והוא ממתין להצעת האימון הנכונה.