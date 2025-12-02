חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 02.12.2025 / 10:55

מצלמות האבטחה של היישוב עטרת זיהו את המחבל שביצע את הפיגוע בבנימין, ובכך מנעו פיגוע גדול יותר,. כתר הוטל על אזור ערורה

צה"ל מאשר כי מצלמות האבטחה של היישוב עטרת זיהו את המחבל שביצע את הפיגוע הבוקר (שלישי) בבנימין, ובכך מנעו פיגוע גדול יותר. המחבל הגיע מכפר בית רימא ליישוב עטרת. לוחמי צנחנים מגדוד 101 קפצו למרחב ועצרו אותו לבידוק ביטחוני. במהלך הבידוק, המחבל דקר שני לוחמים, הכוח הגיב בירי וחיסל את המחבל. עוד באותו נושא מחבל ביצע פיגוע דקירה סמוך ליישוב עטרת 07:42 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏 כתוצאה מהפיגוע נפצעו שני לוחמי צה"ל באורח קל, שפונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו. הוטל כתר על גוש ערורה ובוצעו חסימות בכפרים הסמוכים, כוחות צה"ל מחטיבת בנימין פועלים במרחב. כזכור ראשוני הבוקר מחבל ביצע פיגוע דקירה ביישוב עטרת שבבנימין וחוסל. שני פצועים באורח קל במקום. ממד"א נמסר כי בשעה 07:34 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים, על 2 צעירים שהותקפו בכביש 465 סמוך לעטרת. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי ל-2 צעירים כבני 20 במצב קל.

תגיות: בנימין, מצלמות אבטחה, עטרת, פיגוע