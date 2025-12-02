פרופ' משה כהן אליה התייחס למערכת הבחירות הבאה וטען כי יש תנאי בסיסי שצריך להציב לנתניהו: "יש חובה לנצל את התיעוב הציבורי שיש כיום כלפי העוולות הללו"

פרופ' משה כהן אליה התייחס היום (שני) ב'גלי ישראל' למערכת הבחירות הבאה וטען שצריך להציב תנאי בסיסי לנתניהו.

בתחילת דבריו הוא אמר: "מי שימשיך להידבק לדיסטייפ – ילך ויצטמצם, יש מי שעדיין לא מבינים את זה. אני חושב שהממשלה הבאה צריכה להיות מוקמת עם תנאי אחד ראשון בסיסי בל יעבור לכל מפלגה שתרצה להיכנס לקואליציה,

ואני מניח שמקים הממשלה הבאה יהיה שוב נתניהו: לקואליציה נכנסים רק מי שמתחייב להיות שותף בטיפול היסודי ההכרחי בדיסטייפ ובמערכות, יש חובה לנצל את התיעוב הציבורי שיש כיום כלפי הדברים האלה והעוולות הללו!".

עוד הוא הוסיף: "אתה יודע מה יקרה ברגע שיוצב התנאי הזה? פתאום תראה את ליברמן משנה את המנגינה, למשל. אתה יודע למה? כי אף אחד לא ירצה להצהיר שהוא לא רוצה לטפל במערכות אחרי כל הדברים שנחשפו בעת האחרונה".