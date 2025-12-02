אחרי ההודעה על עזיבתו הצפויה של אל"מ אבינועם אמונה, הרבנים החרדים צפויים לדרוש מפקד חרדי ולא דתי לאומי: "מעדיפים אפילו מפקד דרוזי ולא דתי-לאומי"

אל"מ אבינועם אמונה, מח"ט החטיבה החרדית החשמונאים צפוי בחודש הבא לסיים את תפקידו. על פי הדיווח של הפרשן הצבאי יוסי יהושוע, הרבנים החרדים צפויים להתעקש על מפקד שיהיה לשביעות רצונם, ומתנגדים למינוי מפקד שחובש כיפה סרוגה.

על פי הדיווח של יהושוע, "הרבנים מתעקשים על מפקדים חרדים בחשמונאים במחזור הבא, ומסרבים לקבל מפקד חובש כיפה מהציונות הדתית".

יהושוע, שביקר אמש בחטיבה, כתב כי "הרבנים מעדיפים אפילו מפקד דרוזי ולא דתי-לאומי. כששאלתי מדוע זה כך, ענו לי: משום שהם רואים במפקד מודל לחיקוי, ואם הוא יכול ללכת עם כיפה סרוגה, גם הם יכולים להחליף את השחורה בסרוגה".