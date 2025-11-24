מאות השתתפו בערב השקה חגיגי בישיבת אלון מורה לסדרת הספרים ״ויורנו מדרכיו״ שכתב רב היישוב הרב מרדכי וולנוב. הרב העניק סט לראש המועצה יוסי דגן ואמר: ״אם כבר להיות רב יישוב – אז יחד עם ראש מועצה כזה״

התרגשות בשומרון: באירוע מרגש שהתקיים הלילה (שני) בישיבת אלון מורה שבשומרון, השיקה הישיבה את סדרת הספרים ״ויורנו מדרכיו״, אותה כתב הרב מרדכי וולנוב, רב היישוב ור״מ בישיבה. הסדרה עוסקת במוסר בפרשות השבוע, בהתייחסות אקטואלית ומרגשת. במהלך האירוע העניק הרב וולנוב לראש המועצה יוסי דגן ולרבנים שהשתתפו עותק מוקדש אישית של סדרת הספרים החדשה.

באירוע השתתפו חמישה רבני ערים ויישובים: הרב אליקים לבנון רב השומרון, הרב שמואל אליהו רב העיר צפת, הרב דוד דודקביץ׳ רב היישוב יצהר, הרב מרדכי וולנוב רב היישוב אלון מורה, והרב דניאל לונצר רב היישוב איתמר. עוד השתתפו הרב שחר אימבר ראש הישיבה, הרב איתי בר ניצן יו״ר המועצה הדתית שומרון, ויוסי דגן ראש מועצה אזורית שומרון.

את הערב הנחה מנכ״ל מוסדות אלון מורה אליסף פרשן, ושולבו בו קטעי שירה וריקודים שהובילו הקלידן נעם עמיצור והנגן אחיה בן דוד. לפני פתיחת דבריהם של הרבנים המשתתפים, כיבדו אותם מאות הבוגרים, התלמידים, ותושבי היישוב, בשירה סוחפת ובריקודים לפני הרבנים.

הרב דוד יוסף, הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגדול, שלח את ברכתו לאירוע: ״אני מתכבד לברך מקרב לב את כבוד הרב מרדכי וולנוב לרגל הוצאת סדרת ויורנו מדרכיו – ספרים מלאים וגדושים בתורה ויראת שמים, ועבודת השם. ב״ה אפשר ללמוד מדרכיו של כבוד הרב וולנוב, שהוא תלמיד חכם מובהק ושוקד על התורה הקדושה. אני רוצה לברך אותו שימשיך עוד הרבה שנים מעלה מעלה, להפיץ מעיינותיו חוצה, להגדיל תורה ולהאדירה״.

הרב קלמן בר, הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, בירך: ״עד עכשיו מי זכה בשיעורים? רק אנשי אלון מורה, ורק מי ששמעו. ומעכשיו – כולם יכולים. הבושם הזה יוצא למרחוק וכל אחד ואחד יכול להנות ממנו. תזכו להמשיך להגדיל ולהרים את קרן התורה, בע״ה להפיץ את קרן אור התורה, שבכתב ושבעל פה, ונזכה שאור חדש יאיר על ציון במהרה״.

הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, אמר: ״שמתי לב כשקראתי את פרשת השבוע האחרונה, לדבר שמרגש מחדש כל פעם שאתה קורא את הפסוקים ויודע שהם נבואה לדורות, ואתה רואה איך כל הנבואות האלה מתגשמות בימינו. אתה שם לב לפרטים של הפרשה, ורואה איך המציאות מתיישמת אחד לאחד״.

הרב הסביר כי כוונתו לפסוק ״וידו אוחזת בעקב עשיו״, והסביר ״בדרך כלל אם יש תאומים אחד נולד אחרי השני, אבל יש שלב שבו המלכות חופפת. כמו שדניאל כשמתאר את ארבעת המלכויות אומר שכשתבוא מלכות ישראל היא תהיה בסופה חופפת למלכות האמצעית״.

״זה השלב שאנחנו נמצאים בו עכשיו״, המשיך הרב אליהו. ״עדיין העולם המערבי מולך בעולם, קצת בשיתוף עם הישמעאלים, אבל כמו שאומר דניאל תבוא מלכות ישראל ותפרק ותרסק את ארבעת המלכויות כמו לבן שמתפרק ברוח ולא נשאר ממנו כלום. זה השלב הבא, וחוץ משלב החפיפה יש שלב של יעקב ממש בלי עשיו, ואנחנו ממש לפני השלב הזה״.

דגן אמר כי ״באנו כולנו להודות לקב״ה שנזכה אותנו בגדולי תורה שמובילים אותנו מול אתגרים גדולים, ונותנים כוח לכל הציבור כאן באלון מורה, ומתוך כך בשומרון, ומתוך כך לכל עם ישראל – לנצח מתוך אורה של תורה. תורת ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, גם בתורה וגם ביישוב הארץ – במיוחד כשהן באות ביחד. הרב וולנוב מחבר כאן ביישוב אלון מורה, חלוץ ההתיישבות בשומרון, הוא מחבר ולוקח את כולנו, את היישוב ואת ההתיישבות בשומרון, לחיבור של תורת ארץ ישראל, תורת חיים, תורה של אהבת אחים, של דיבוק חברים, של קהילה ושל מסירות נפש. תורה שממשיכה את דרכיהם של אבותינו הקדושים שהלכו כאן״.

אליסף פרשן, מנכ״ל מוסדות אלון מורה, הוסיף: ״הערב הזה הוא לכבודה של תורה, לכבודם של לומדי התורה, לכבודם של רבותינו ושל מורנו הרב מרדכי וולנוב. אנחנו זוכים להשיק את הסדרה ויורנו מדרכיו, ומבחינתנו זה ציון דרך משמעותי, בהפצת התורה של הרב אליקים לבנון שהרב מרדכי וולנוב תלמידו מזה שנים רבות, ושל הרב וולנוב שהרים על נס את דגל ההלכה והמוסר, וכתב פה שיחות מוסר נפלאות בלשון קולחת שמתאימה לכל נפש״.

הרב אליקים לבנון, רב השומרון וראש הישיבה, בירך: ״אין בית מדרש בלא חידוש, ואין יישוב בלא חידוש, ואצלנו שני הדברים מתחברים. מה אנחנו מברכים את הרב מרדכי? אם פירותיך מתוקים – כבר מתוקים. מעיין יוצא ממך – כבר יוצא. אלא שכל פירות, כל גידולים שיוצאים ממך – המשפחה כולה ששותפה אליך, תהיה כמוך״.

הרב שחר אימבר, ראש הישיבה, התייחס לעניין המוסר בו עוסקים הספרים: ״תמיד המוסר הוא עם חיוך, הוא משהו מרומם, מעדן ומבריא. אני שמח שהרב שאני זוכה לקבל ממנו הרבה יודע לתת חיוניות ושמחה, ולהיות איש הלכה – שאיש הלכה הוא שמח. אני רוצה לברך את הרב מרדכי שיזכה להוציא הרבה ספרים, ואותנו שנזכה להוציא הרבה ספרים, והרבה תורה״.

הרב דוד דודקביץ׳, רב היישוב יצהר וראש ישיבת רועה ישראל, בירך במהלך האירוע: ״שהחיינו וקיימנו. כתיבת ספר והוצאתו לאור זה כמעט כמו לידה. פחות כואב כנראה, אבל זו לידה מחודשת. אז מזל טוב ל׳מוליד׳, הרב מרדכי. בית ישיבת אלון מורה זוכה להוסיף עוד אור של תורה. שתהיה הרבה ברכה לבית המדרש הזה בהובלת הרב אליקים, שזכה לגדל את הפרי הנפלא הזה באדמת הקודש הזו באלון מורה״.

הרב מרדכי וולנוב, מחבר סדרת הספרים, סיפר על מה שעמד מאחורי כתיבתם: ״לא הייתה לי מטרה להוציא ספרים. הייתה לי מטרה אחת, לפני עשר שנים כשהתחלנו את הפרוייקט הזה – העברת שיעורים על פרשת השבוע על פי שיטת המוסר. אחרי שנתיים התחלתי לסכם אותם, ולשלוח לבוגרים מדי שבוע סיכום של השיעורים. השמחה הגדולה שלי היא במיוחד מכל שהוצאת הספרים באה מלמטה. אני תולה הרבה מהקשר לבוגרי הישיבה בלימוד הזה של פרשת השבוע, אז תודה לכולם ולאנשים שעבדו על הוצאת הספר״.

הרב דניאל לונצר, רב היישוב איתמר, בירך: ״לראות את אלון מורה, מקום של צדיקים, של תלמידי חכמים ושל תורה, מבינים את המשמעות שיש צדיק, ואת הרצון לשמוע דברי מוסר. אני זוכה להיות שכן טוב של הרב מרדכי, לומד הרבה, גם מהערב הזה, וזה עושה ממש חשק לקרוא את הספר מקצה לקצה״