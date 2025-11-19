שנתיים לנפילתו של רס"ן ד"ר משה לייטר הי"ד, בטקס מרטיט בפתח תקווה, רקד אלישע מדן, שנפצע אנושות ואיבד את שתי רגליו בקרב, כשהוא חובק את ספר התורה מול אביו של משה, השגריר יחיאל לייטר. ברקע הדמעות, הוצגה תוכנית "קודקוד" שהוביל משה צמחה מ-80 תלמידים לאימפריה של כ 1,000 חיילים טכנולוגים חרדים

אמש (שלישי) התקיים בפתח תקווה טקס הכנסת ספר תורה לזכרו של רס"ן (במיל') ד"ר משה ידידיה לייטר הי"ד, שנפל בקרב בבית חאנון. לייטר היה דמות ייחודית בנוף הישראלי: לצד היותו לוחם ומפקד נערץ, הוא שימש כמנהל הדומיננטי והבלתי נשכח של תוכנית "קודקוד", המשלבת חרדים במערכי הטכנולוגיה והמודיעין של צה"ל.

ספר התורה הוכנס לבית המדרש של התוכנית בהשתתפות בני משפחה, חברים ואישי ציבור, בהם ידיד המשפחה ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהגיע לכבד את המעמד וכתב אות בספר.

בעיצומה של ההרקדה נרשם רגע שקשה היה להישאר אדישים אליו, והעיניים בקהל לא נותרו יבשות: אלישע מדן, בנו של הרב יעקב מדן שנפצע אנושות באותו הקרב ואיבד את שתי רגליו, נכנס לרחבה בכיסא גלגלים כשהוא חובק את ספר התורה אל חיקו. מולו רקד בדבקות ד"ר יחיאל לייטר, אביו של משה ושגריר ישראל המיועד בארה"ב.

השניים הוקפו במעגלים של מאות תלמידי ובוגרי "קודקוד", שמחאו כפיים בהתרגשות ושרו בקול אדיר "שערי שמים פתח ואוצרך הטוב לנו תפתח". הנוכחים סיפרו כי המפגש בין השניים המחיש את ברית הדמים שנכרתה בין המשפחות, ואת הרצף שבין הקרב הקשה בבית חאנון לבנייתו של מפעל חיים שממשיך לפעום גם לאחר נפילתו של משה.

מעבר לזיכרון ולכאב, האירוע אמש סימן נקודת מפנה משמעותית: ספר התורה הוכנס ללב ליבה של תוכנית "קודקוד", היוזמה שנוהלה על ידי משה לייטר ז"ל והפכה בשנה האחרונה לספינת הדגל של שילוב חרדים בצה"ל.

משה לא היה רק לוחם ומפקד בגדוד 697 של חטיבה 551; בחייו האזרחיים הוא השקיע את כל מרצו בהובלת צעירים חרדים לתפקידי מפתח טכנולוגיים ומבצעיים. כשהצטרף ל"קודקוד", התוכנית ליוותה קבוצה של כ־80 משתתפים בלבד. החזון שלו היה שאפתני וכלל רשת תמיכה, מסגרת רוחנית קפדנית, רמת הכשרה גבוהה ובעיקר – כבוד עמוק לעולמו של כל חייל.

שנה לאחר נפילתו, המספרים מדברים בעד עצמם: כ-1,000 משתתפים כבר לוקחים חלק במסגרות התוכנית. זהו זינוק חסר תקדים שהפך את "קודקוד" מאפשרות תיאורטית למציאות בשטח, המאפשרת לצעירים חרדים לשרת בחזית העשייה הביטחונית מבלי לוותר על זהותם ועל סולם הערכים שלהם.

"אם משה היה רואה את האלף האלו," סיכם בהתרגשות אחד מראשי התוכנית, "הוא היה נותן את החיוך הצנוע שלו וממשיך לרוץ קדימה. הוא לא היה עוצר לרגע".