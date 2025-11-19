מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו, הורה לחברי סיעת דגל התורה לתמוך בקידום חוק הגיוס בוועדה בכנסת. עם זאת, הובהר כי רק אחרי שתוגש הצעת החוק במלואה יוחלט האם הם יצביעו בעד או לא

החלטה דרמטית: בתום ההתייעצויות הנרחבות, סיעת דגל התורה הודיעה כי מנהיג המפלגה הרב דב לנדו הורה לחברי הכנסת לתמוך בקידום חוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. עם זאת, הובהר כי עדיין לא הוחלט סופית על אופן ההצבעה על החוק בשלב הזה.

"ברגעים אלו, הגיעה ההוראה מגדולי ישראל הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש לחברי הכנסת כי הוחלט לתת אור ירוק לקידום החוק בועדה בכנסת בהקדם" נאמר בהודעת דגל התורה. "עוד נמסר בהחלטה כי לאחר שתוגש הצעת החוק במלואה ועוד בטרם ההצבעה בכנסת, ההצעה תעלה על שולחנם של גדולי ישראל ושם יוחלט סופית לגבי אופן ההצבעה על החוק".

עוד פנו בסיעה לתלמידי הישיבות: "סיעת דגל התורה מבקשת מציבור בני התורה ולומדיה, דווקא בתקופה זו שאנו זקוקים להרבה סיעתא דשמיא, שימשיכו לעסוק בתורה בהיכלי הישיבות והכוללים. אנו סמוכים ובטוחים שבזכות ריבוי לימוד התורה והיצמדות לדעת גדולי התורה, נזכה להגדיל תורה ולהאדירה שזו השמירה הגדולה על עם ישראל כולו".

אגודת ישראל: "לא נתמוך בשום הצעת חוק הכוללת סנקציות"

מנגד, בסיעת אגודת ישראל הבהירו כי יתנגדו להצעת חוק הגיוס אם היא כוללת סנקציות או פגיעה בבני הישיבות. "יו״ר אגודת ישראל, ח״כ יצחק גולדקנופף, לא קיבל עד לרגע זה את טיוטת חוק הגיוס (הסדרת מעמד בני הישיבות שתורתם אומנותם) — ולכן היא טרם הובאה לפני מועצת גדולי התורה" נמסר. "מובהר באופן חד-משמעי: אגודת ישראל לא תתמוך בשום הצעת חוק הכוללת סנקציות או פגיעה כלשהי במעמדם ובזכויותיהם של לומדי התורה בארץ ישראל כפי שהיה נהוג עד היום".