החלטה דרמטית: בתום ההתייעצויות הנרחבות, סיעת דגל התורה הודיעה כי מנהיג המפלגה הרב דב לנדו הורה לחברי הכנסת לתמוך בקידום חוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. עם זאת, הובהר כי עדיין לא הוחלט סופית על אופן ההצבעה על החוק בשלב הזה.
"ברגעים אלו, הגיעה ההוראה מגדולי ישראל הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש לחברי הכנסת כי הוחלט לתת אור ירוק לקידום החוק בועדה בכנסת בהקדם" נאמר בהודעת דגל התורה. "עוד נמסר בהחלטה כי לאחר שתוגש הצעת החוק במלואה ועוד בטרם ההצבעה בכנסת, ההצעה תעלה על שולחנם של גדולי ישראל ושם יוחלט סופית לגבי אופן ההצבעה על החוק".
עוד פנו בסיעה לתלמידי הישיבות: "סיעת דגל התורה מבקשת מציבור בני התורה ולומדיה, דווקא בתקופה זו שאנו זקוקים להרבה סיעתא דשמיא, שימשיכו לעסוק בתורה בהיכלי הישיבות והכוללים. אנו סמוכים ובטוחים שבזכות ריבוי לימוד התורה והיצמדות לדעת גדולי התורה, נזכה להגדיל תורה ולהאדירה שזו השמירה הגדולה על עם ישראל כולו".
אגודת ישראל: "לא נתמוך בשום הצעת חוק הכוללת סנקציות"
מנגד, בסיעת אגודת ישראל הבהירו כי יתנגדו להצעת חוק הגיוס אם היא כוללת סנקציות או פגיעה בבני הישיבות. "יו״ר אגודת ישראל, ח״כ יצחק גולדקנופף, לא קיבל עד לרגע זה את טיוטת חוק הגיוס (הסדרת מעמד בני הישיבות שתורתם אומנותם) — ולכן היא טרם הובאה לפני מועצת גדולי התורה" נמסר. "מובהר באופן חד-משמעי: אגודת ישראל לא תתמוך בשום הצעת חוק הכוללת סנקציות או פגיעה כלשהי במעמדם ובזכויותיהם של לומדי התורה בארץ ישראל כפי שהיה נהוג עד היום".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
1 דיונים
ננעע
הממשלה הזאת תיפול בקרוב חכו חכו הם יפלו בקרוב זאת הבטחה10:16 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יצחק
בתגובה ל: ננעע
לא בטוח, לעם שלנו אין תקנה.10:52 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
גידגיד: "15 שנה על הסתה להשתמטות: 109. (א) מי שהסית או שידל אדם החייב בשירות בכוח מזויין שלא ישרת בו או שלא יתייצב לפעולה צבאית, דינו – מאסר חמש שנים." סיעת דגל התורה...
גידגיד: "15 שנה על הסתה להשתמטות: 109. (א) מי שהסית או שידל אדם החייב בשירות בכוח מזויין שלא ישרת בו או שלא יתייצב לפעולה צבאית, דינו – מאסר חמש שנים." סיעת דגל התורה מסיתה מחויבי גיוס... קואליציה של עבריינים.המשך 10:55 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
גידגיד: "15 שנה על הסתה להשתמטות: 109. (א) מי שהסית או שידל אדם החייב בשירות בכוח מזויין שלא ישרת בו או שלא יתייצב לפעולה צבאית, דינו – מאסר חמש שנים." סיעת דגל התורה...
גידגיד: "15 שנה על הסתה להשתמטות: 109. (א) מי שהסית או שידל אדם החייב בשירות בכוח מזויין שלא ישרת בו או שלא יתייצב לפעולה צבאית, דינו – מאסר חמש שנים." סיעת דגל התורה מסיתה מחויבי גיוס... קואליציה של עבריינים.המשך 10:55 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ננעע
הממשלה הזאת תיפול בקרוב חכו חכו הם יפלו בקרוב זאת הבטחה10:16 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יצחק
בתגובה ל: ננעע
לא בטוח, לעם שלנו אין תקנה.10:52 19.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר