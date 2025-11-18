חמישה בדואים נפצעו ואחד נהרג לאחר שביצעו הלילה שוד בתחנת דלק בערבה, וניסו לבצע שוד נוסף. בזמן שברחו מהמשטרה, הנהג פגע בעמוד חשמל והרכב התהפך

חמישה בדואים נפצעו ואחד נהרג לאחר שביצעו הלילה (בין שני לשלישי) שוד בתחנת דלק בערבה, וניסו לבצע שוד נוסף בדימונה. בזמן שברחו מהמשטרה, איבד הנהג שליטה, פגע בעמוד חשמל והרכב התהפך.

החשודים תושבי הפזורה הבדואית הגיעו לתחנת הדלק בדימונה עם רכב גנוב עם לוחית רישוי מזויפת. ששת החשודים הגיעו למקום כדי לפרוץ ולגנוב את כספת התחנה. אחרי שהגיעה ניידת סיור של תחנת דימונה שקיבלה דיווח החולייה התחילה בבריחה.

במהלך המרדף, לאחר מאות מטרים, לאחר מאות מטרים, איבד הנהג שליטה, פגע בעמוד חשמל והרכב התהפך. כתוצאה מהתהפכות הרכב נהרג אחד החשודים, בן 44. חמישה נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות ארבעה באורח בינוני ו־אחד באורח קל. החשוד פצוע קל ניסה להימלט רגלית ונעצר על ידי השוטרים לאחר מרדף רגלי קצר.

כל החשודים, בגילים שונים בטווח שבין 17-57, תושבי הפזורה הבדואית, נעצרו, פונו לקבלת טיפול רפואי בביה״ח סורוקה, ובהמשך ייחקרו בתחנת דימונה.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובמקצועיות נגד עבריינות הפוגעת בביטחון הציבור ותסכל ניסיונות לבצע עבירות חמורות המערערות את תחושת הביטחון של התושבים".