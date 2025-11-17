ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעת גינוי חריגה לאירועי האלימות האחרונים ביהודה ושומרון, והתחייב לטפל בתופעה באופן אישי

ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעת גינוי חריפה ונדירה כנגד אירוע אלימות ביהודה ושומרון, והתחייב לטפל בנושא באופן אישי.

ראש הממשלה פרסם הודעה נדירה, בה גינה באופן אישי את אירועי האלימות ביהודה ושומרון, וכינה את המשתתפים: "קומץ קיצוני".

נתניהו הודיע: "אני רואה בחומרה רבה את ההתפרעויות האלימות והניסיון לקחת את החוק לידיים על ידי קומץ קיצוני שאינו מייצג את המתיישבים ביהודה ושומרון".

נתניהו קרא בקריאה חריגה לרשויות האכיפה לפעול בתוקף כנגד התופעה: "אני קורא לרשויות אכיפת החוק למצות את מלוא הדין עם הפורעים".

והתחייב להתערב אישית על מנת למנוע הישנות מקרים שכאלה: "בכוונתי לטפל בכך באופן אישי, ולכנס את השרים הרלוונטיים בהקדם כדי לתת מענה לתופעה חמורה זו".

לבסוף נתניהו הודיע על תמיכה מלאה לכוחות הביטחון בשטח, והתחייב שעבודתם לא תימנע, למרות הפרובוקציות: "אני מחזק את צה״ל וכוחות הביטחון שימשיכו לפעול בנחישות וללא מורא על מנת לשמור על הסדר".