ראש הממשלה נתניהו ביקר בעיר לוד לכנס מיוחד יחד עם שורה של שרים מהממשלה ומפלגת הליכוד, בכנס חגג את התפתחות העיר והטיל את אשמת הפשיעה על המשפטנים

ראש הממשלה נתניהו הגיע הערב לכנס מיוחד, יחד עם שרי הליכוד בעיר לוד. ראש הממשלה חגג את התפתחות העיר והתגברותה על שורה של קשיים חברתיים, והאשים כי בנושא הפשיעה הערבית בעיר, אחת הבעיות שמקשות על פתרון הבעיה הוא הייעוץ המשפטי.

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף הערב בטקס חגיגי לרגל חתימת הסכם הגג החדש בעיר לוד, יחד איתו נכחו באירוע גם שרים משורות הליכוד כמו השר חיים כץ והשר אלי כהן. בנוסף אליהם הגיעו גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשרה אורית סטרוק.

נתניהו שיבח את תנופת הפיתוח בעיר, את הנהגת ראש העיר יאיר רביבו ואת “התקומה” שמתרחשת בלוד בשנים האחרונות — אך במקביל הטיח ביקורת חריפה כלפי מערכת הייעוץ המשפטי, ואמר כי היא מקשה על המאבק בפשיעה בחברה הערבית.

לאורך הנאום שיבח נתניהו את צוותי המשרדים ואת הנהגת העיר, והדגיש את המהפך שעברה לוד מאז ימיו כחייל בסיירת מטכ"ל. “אני רואה את התקומה, ואני רואה את הבנייה ואני רואה את התנופה”, אמר. “העיר עברה מהפכה אדירה… היום אתם כבר 100 אלף תושבים, ובזכות הסכם הגג – תגיעו ל־250 אלף.”

לצד המחמאות, נתניהו התייחס לחולשות שמאפיינות את העיר ותקף בחריפות את המערכת המשפטית, תוך קישור ישיר בין המצב המשפטי לבין רמת האלימות:

“יש פה עדיין את בעיית הפשע… הפשיעה הזאת בתוך הציבור הערבי זה גובה חיים של אנשים… אנחנו חייבים להתגבר על זה,” אמר ראש הממשלה.

לדבריו, קיים מכשול משמעותי אחד: “צריך להתגבר על כמה מכשולים — אחד מהם זה מהייעוץ המשפטי. נכון, יש איזה בעיה קטנה, אבל בעזרת השם נביא גם אותם.”

נתניהו הדגיש כי הממשלה “מחויבת לפעול בכל הכוח” למיגור הפשיעה בלוד וברחבי הארץ, והדגיש כי הוא נמצא “בקשר רציף” עם גורמי האכיפה. עוד הוסיף כי ימשיך לקדם את פרויקטי הפיתוח בעיר, כולל שיקום אתרי מורשת עתיקים והקמת מוסדות ציבור חדשים.