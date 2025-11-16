פעיל הימין מרדכי דוד נחקר בחשד לאיומים על העיתונאי גיא פלג, לאחר שזה התלונן כי דוד חסם את רכבו והתעמת עמו בתום הרצאה בתל אביב • דוד טוען כי פעל במסגרת מחאה וכי במקרים דומים מצד מפגיני שמאל לא ננקטו הליכים פליליים

מרדכי דוד, פעיל הימין, נחקר כעת (ראשון) במשטרה בחשד לאיומים על העיתונאי גיא פלג. החקירה נפתחה לאחר שפלג הגיש נגדו תלונה, בעקבות אירוע שהתרחש בתל אביב בתום הרצאה שהעביר. לפי התלונה, דוד חסם את רכבו של פלג והתעמת עמו במקום.

לאחר המקרה כתב פלג כי אינו מכיר את דוד וייחס לו התנהגות עבריינית. הוא ציין כי מדובר באדם הפועל בשוליים, והוסיף התייחסות רחבה יותר לאווירה הציבורית סביב הפרשה שבה הוא עצמו מצוי, הכוללת את סערת הפצ"רית והדלפת הסרטון משדה תימן. בעקבות התלונה זומן דוד לחקירה שנערכת היום.

לטענת פעיל הימין, במקרים ציבוריים בשנים האחרונות נחסמו כבישים במהלך הפגנות רחבות היקף, ללא הליכים פליליים דומים כשהיה מדובר על הצד השמאלי של הצד הפוליטי. לכן הוא לא מתנצל על מעשיו שלו הוא קורא פעילות מחאתית