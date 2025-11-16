מהפכת הקוקטיילים של zuzz, מופע חדש לסיגד, סיבוב הופעות של "העבריות", IMTM חוזרת, תערוכות ענק בגליל ובתל אביב, פסטיבל קולנוע, אופרה מטרזין וחוויית פרימיום ב-Dream Island.

השבוע בעולם התיירות והתרבות – מהפכת משקאות חדשנית, סיבוב הופעות של "העבריות", מופע קומיקס מיוחד לרגל חג הסיגד, תערוכת התיירות הגדולה במזרח התיכון שחוזרת, תערוכות אמנות חדשות בגליל ובתל אביב, פסטיבל קולנוע העוסק בזכויות אדם, אופרה שנולדה בטרזין – וגם חוויות פרימיום חדשות לנופשים. קבלו את לוח האירועים והחדשות הבולטות.

מהפיכת היין והקוקטיילים: zuzz משנה את חוקי המשחק

כמה פעמים תכננתם לטוס לחו"ל והתבלטתם מה לעשות עם בקבוק יין או קוקטייל איכותי? מהפכת יינות וקוקטיילים בפחיות ובבקבוקונים אישיים מתכלים של zuzz מספקת סוף-סוף פתרון חכם, אקולוגי ושימושי. המוצרים מבוססים על חומרי גלם משובחים, אנשי מקצוע מובילים וטכנולוגיות מתקדמות – ליצירת חוויית שתייה נוחה ומתאימה לכל מצב.

קוקטיילים לדוגמה: מוחיטו מבוסס וודקה ישראלית, קוקטייל רימונים, אשכולית אדומה ולימונים המבוססים אניס ישראלי, קוקטייל תפוז ופירות הדר המבוסס אלכוהול צרפתי.

יינות לדוגמה: מוסקט קנלי, רוזה גראנש, בלנד לבן יבש, קברנה סוביניון/פטי ורדו וקברנה סוביניון/שיראז.

"העבריות" יוצאות לסיבוב הופעות ארצי

הרכב "העבריות", שבו חברות תשע מהמוזיקאיות הבולטות בישראל, יוצא במהלך דצמבר לסיבוב הופעות בתל אביב, פתח תקווה, דרום השרון ויהוד.

המופע המרכזי של הסיבוב הוא "אהוד M" – מחווה מרגשת ליצירתו של אהוד מנור, הכוללת שירים אהובים כמו "בשנה הבאה", "ימי בנימינה", "לא דיברנו עוד על אהבה" ו"ילדותי השנייה". מאז הקמתו, ההרכב ממשיך לשמר, לחדש ולחגוג את השפה והמוזיקה העברית במופעים שמרגשים קהלים ברחבי הארץ.

"סיפור עלייה בקומיקס" – מופע חדש לכבוד חג הסיגד

ב"אנו – מוזיאון העם היהודי" יעלה מופע בכורה ייחודי של השחקן והיוצר יוסי ואסה ואמנית הקומיקס ירדן ואסה. המופע משלב קומיקס, אנימציה, ציור חי וסיפור חיים אישי על הגירה, זהות ושייכות – מפגש אמנותי אינטימי ומלא הומור שיוצג לראשונה לקהל הרחב.

התיירות חוזרת: IMTM 2026 בדרך ל-EXPO תל אביב

תערוכת התיירות הגדולה במזרח התיכון, IMTM 2026, תתקיים בין ה-3-4 בפברואר ותציין 32 שנה להקמתה. לאחר שנים מאתגרות, התערוכה חוזרת במטרה למצב את ישראל כיעד תיירותי חזק, לעודד חיבורים בין ישראל לעולם ולהציג את יעדי התיירות הנחשקים לשנת 2026.

"המצפן" בגליל העליון – תערוכת ענק חדשה

זומו – המוזיאון שבדרך, מגיע לגליל העליון עם תערוכה חדשה בשם "המצפן", העוסקת בכיול מחדש של המרחב ובניסיון לחזור הביתה אחרי המלחמה.

התערוכה תוצג ברפת, אורווה, מכבסה ומפעל המשקפיים של קיבוץ כפר גלעדי, ותכלול למעלה מ־60 עבודות אמנות על פני יותר מ-1,000 מ"ר. המבקרים מוזמנים לשוטט בין העבודות, למצוא, או לאבד, את הצפון, ולחפש את הדרך החדשה קדימה.

קימל-אשכולות: 40 שנות יצירה בתערוכת פופ-אפ

לכבוד 40 שנות פעילות וזכייה בפרס לנדאו, משרד האדריכלות קימל-אשכולות מציג תערוכת פופ־אפ שתשתלט על בניין "סטארט-אפ ניישן סנטרל" בתל אביב. התערוכה תנגיש 40 פרויקטים נבחרים מהארץ ומהעולם, המתפרשים על פני כמה קומות – כולל חללים שעוצבו בעצמם על ידי קימל-אשכולות.

פסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם

השנה ישולבו בפסטיבל כ-25 הקרנות בכורה בישראל של סרטים בינלאומיים עלילתיים ותיעודיים, לצד הקרנות בכורה של סרטים ישראליים ומחוות ליוצרים בולטים העוסקים בזכויות אדם.

האופרה "קיסר אטלנטיס" – יצירת התנגדות שנולדה בטרזין

יצירה סאטירית שנכתבה בשנת 1943 במחנה טרזין על ידי ויקטור אולמן ופטר קין. האופרה נכתבה על ניירות שנגנבו בחירוף נפש, החזרות החלו – אך היוצרים נשלחו לאושוויץ.

העלילה מציגה קיסר רודן שמנהל מלחמות אינסופיות, עד שהמוות עצמו מחליט לשבות. יצירה סוריאליסטית וחתרנית שמביאה קול של התנגדות אמנותית אמיצה מתוך אימת השואה.

בר היין '26.8' מצפת – הזוכה הגדול של השנה

בר היין '26.8' במלון כנען בצפת, בהובלת השף עמוס חיון, זכה בתואר "בר היין/בר האוכל הטוב בישראל" בתחרות של "מגזין האוכל". הבר גבר על מועמדים מובילים בתל אביב ובקריית ענבים והביא את התואר צפונה – אל לב הגליל העליון.

Uriage משיק סדרת טיפוח חדשה: Cica Daily

מותג הדרמו-קוסמטיקה הצרפתי Uriage משיק את סדרת סיקה דיילי – "גלגל הצלה" לעור הפנים אחרי לילות ללא שינה, טיסות, סטרס או מזג אוויר קיצוני.

בסדרה שני מוצרים: סרום מתקן אינטנסיבי וג'ל קרם מתקן, המבוססים על מים טרמליים עשירים במיוחד, קומפלקס תרמו־ביוטיק ותמצית סנטלה אסיאטיקה לצד פנטנול.

מוזיקה יהודית – "כשקלאסי פוגש כליזמר"

הסדרה חוזרת לירושלים במחצית השנייה של נובמבר 2026, ותכלול ארבעה מופעים מגוונים: מוזיקה יהודית של מזרח אירופה עם די גאסן טריו וירה לוזינסקי, כלייזמר בשילוב סגנון צועני, ניאו-קלאסי ופיוז'ן עם סאניה קרויטור, פיוטים בנוסח יהדות איזמיר עם הפייטן ז'קו חזן ומופע מוזיקת נשות תימן – יאמה תימן עם ציון גולן.

Dream Island משיק "חוויית פרימיום דיי"

ריזורט Dream Island מציג חוויית יום מפנקת בשתי יחידות קפסולה יוקרתיות בייבוא אישי. הקפסולות כוללות מטבחון מאובזר, חדר שינה זוגי, סלון אירוח ומקרר מלא אלכוהול, יינות, שתייה קלה, פירות וירקות – וכל החוויה מלווה בשירות VIP אישי ומארחת פרטית צמודה.