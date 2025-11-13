רשות הטבע והגנים פרסמה עדכון מיוחד ומחמיר לציבור המטיילים, המתריע מפני סכנות הצפויות בימים הקרובים עקב מזג האוויר הסוער.
על פי התחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי, בימים חמישי, שישי ושבת (13–15 בנובמבר) קיים חשש משמעותי מפני הצפות לאורך כל מישור החוף ובנחלי הערבה, מדבר יהודה ואזור ים המלח.
הרשות מבהירה כי חל איסור מוחלט להיכנס ברגל וברכב לאפיקי נחלים הנמצאים במצב זרימה, וזאת עד לירידה מוחלטת של מפלס המים – מחשש ממשי לסכנת חיים.
בנוסף, הרשות מדגישה כי אסור להתקרב לשפת הנחל בשעת שיטפון, מכיוון שקיים חשש להתמוטטות פתאומית של גדת הנחל.
ברשות מציינים כי לפני יציאה לטיול מומלץ להתעדכן בנוגע למסלולים ואתרי הטיול מול מוקד המידע של רשות הטבע והגנים בטלפון 3639*. בנושא מזג אוויר, יש להתעדכן באתר האינטרנט של השירות המטאורולוגי ובמשדרי החדשות.
