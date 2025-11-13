היום (חמישי) מתפרסם כי לאישור הממשלה לסגירת גלי צה״ל כוללת טיוטת חוות דעת של הייעוץ המשפטי של משרד הביטחון. כך פורסם באתר ynet. על פי חוות הדעת אין צורך בחקיקה כדי להוציא לפועל את הצעד לסגירת התחנה. כלומר גם אם היועצת המשפטית לממשלה תתנגד, עדיין יש תוקף למהלך שמנסה להוציא לפועל השר ישראל כ"ץ.

היום (חמישי) מתפרסם כי לאישור הממשלה לסגירת גלי צה״ל כוללת טיוטת חוות דעת של הייעוץ המשפטי של משרד הביטחון. כך פורסם באתר ynet. על פי חוות הדעת אין צורך בחקיקה כדי להוציא לפועל את הצעד לסגירת התחנה. כלומר גם אם היועצת המשפטית לממשלה תתנגד, עדיין יש תוקף למהלך שמנסה להוציא לפועל השר ישראל כ"ץ.

עוד באותו נושא המאבק נגד סגירת גל"צ: מקווים לבחירות או לפוסט של עמית סגל 12:41 | משה כהן 1 0 😀 👏

מוקדם יותר היום ועד בוגרי גלי צה"ל התכנס לכנס חירום מקוון בהשתתפות עשרות מבכירי התקשורת בישראל. הכנס נערך בעקבות הודעת שר הביטחון אמש על כוונתו לסגור את התחנה הצבאית. בראשית הכנס הודיע ועד הבוגרים כי המאבק אינו מסתיים בשיחות: במידה וההצעה לסגירת גל"צ תאושר סופית על ידי הממשלה, יוגש בג"ץ נגד ההחלטה.במהלך הדיון, העיתונאי מתן חודורוב הציע צעד מידי ומשמעותי לחיבור כוחות. "זה הכל אותו דבר, צריך להוציא מסר משותף," קבע חודורוב והציע לקיים שיתוף פעולה בין גל"צ לחדשות 13 כבר בשבוע הבא, באמצעות כנס מיוחד. "במקרה של גלי צה"ל הדברים ברורים, במקרים אחרים זה פרוקסיס של הדברים הפוליטיים", הסביר.

הדיון הפך סוער כאשר הועלתה אפשרות לגייס לתמיכה גורמים בעלי השפעה תקשורתית מהימין. דן דובין טען בתקיפות כי "ציוץ אחד של עמית סגל יהיה יותר פרקטי מעשרה כנסים". "ספק אם הוא ידבר בעדנו", השיבה לו שטייף, ואפי בן אברהם הבהיר את הגבולות: "ההישג שהגעתי עם עמית סגל – שהוא לא ידבר נגדנו ולא ירק לבאר שהוא שותה ממנה." שטייף חתמה את הדיון בנושא: "לא הייתי סומכת עליו".