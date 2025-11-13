סוכלה תשתית טרור מרכזית של ארגון הטרור חמאס בבית לחם שתכננה להוציא לפועל פיגועי ירי, -40 פעילים של ארגון הטרור נעצרו

הותר לפרסום היום (חמישי) כי סוכלה תשתית טרור מרכזית של ארגון הטרור חמאס בבית לחם שתכננה להוציא לפועל פיגועי ירי בטווח הזמן המיידי נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון

בפעילות משותפת של שב״כ, צה"ל ומשטרת מחוז ש״י, סוכלה בשבועות האחרונים תשתית מרכזית של מחבלים מארגון הטרור חמאס אשר פעלה במרחב בית לחם, ותכננה להוציא לפועל פיגועי ירי נגד כוחות הביטחון ואזרחי מדינת ישראל.

עוד באותו נושא גרמניה: פעיל חמאס לבוני ניסה להבריח נשק מצ'כיה 17:35 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

במסגרת חקירת הפרשייה בשב״כ נעצרו כ-40 פעילים של ארגון הטרור באמצעות יותר מ-15 פעילויות שונות שבוצעו על-ידי כוחות מילואים של חטיבת עציון, כוחות יחידת דובדבן והלוט״ר. כמו כן, נתפסו אמצעי לחימה אשר שימשו את החוליות לקידום מתווי טרור, בהם 'M16'.

בחקירת השב"כ, עלה כי בכירי התשתית גייסו והקימו חוליות מחבלים, רכשו אמצעי לחימה ותכננו לבצע פיגועי ירי לעבר אזרחי ישראל וכוחות הביטחון. אחת מחוליות המחבלים הייתה במוכנות גבוהה לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי.

מצה"ל שב"כ והמשטרה נמסר: "סיכול התשתית מנע פיגועי תופת וירי משמעותיים, אשר היו עלולים לגבות מחיר כבד של חיי אזרחים וחיילים רבים. שב"כ, צה״ל ומשטרת ישראל ימשיכו לפעול על מנת לסכל כל ניסיון של ארגון הטרור חמאס לקדם פעילות טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה, ויפעלו למצות את הדין עם המעורבים בפעילות מעין אלה. חומרי החקירה הועברו לתביעה הצבאית, לטובת העמדתם לדין של המעורבים בתשתית".