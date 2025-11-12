19:36

הפעיל הסרוג נבחר לראשות המועצה הדתית בגלבוע

19:29

ללי דרעי: "ייתכן ואחד המחבלים ברפיח הוא זה שהרג את בני"

19:20

ואטורי במליאת הכנסת: "הליכוד בעבר טעה, כהנא צדק"

18:38

בפעם השנייה היום: מחבל חצה את הקו הצהוב וחוסל

18:38

הרב סתיו: "רמת העירוב בין המינים בצבא היא קטסטרופה"

18:31

מהפך קיצוני | רוחות, ברד ושטפונות: תחזית מזג אוויר

18:21

בעקבות חיידק שנמצא: ריקול לגלידה החלבית

18:19

"תן לי את הכח": כהן, אפרת גוש וקותימאן מאירים את הלב הישראלי

17:59

זמיר על המתפרעים ביו"ש: מיעוט עברייני המכתים ציבור שומר חוק

17:53

זכויות רפואיות - למה כה קשה להשיגן, ומה ניתן לעשות בנידון?

17:49

נשיא המדינה יצחק הרצוג במפגש עם נציגי עמותת "מנציחים"

17:42

אירוע ירי במושב בדרום: בן 18 נפצע באורח קשה

17:35

גרמניה: פעיל חמאס לבוני ניסה להבריח נשק מצ'כיה

17:29

רפיח: כוחות צה"ל ירו לעבר ארבעה מחבלים שחצו את הקו הצהוב

17:29

כיכר להנצחת משפחת ביבס נחנכה ברמלה: "יישארו לנצח בלב האנשים"

17:15

רגע לפני הסגירה: החרדי לשעבר הפך לכתב בגלי צה"ל

17:04

גרם נזק לעשרות רכבים: 28 כתבי אישום נגד תושב הצפון

16:57

קצין משטרה מואשם במעשה מגונה ובפגיעה בפרטיות

16:57

הלם בקרני שומרון: שני אחים נעצרו בחשד לסחיטת פרוטקשן

16:46

7 שנים למותו: עשרה דברים מפתיעים על היוצר של מארוול - סטן לי

