מזג אוויר מתהפך: תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ומערכת חורפית משמעותית תגיע לאזורינו. יירדו גשמים חזקים בכל הארץ שיגרמו לשטפונות והצפות.
יום חמישי: מעונן חלקית. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהרים ייתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה, אז קיים חשש קל משטפונות בנחלי הערבה. בערב ובמהלך הלילה הגשמים יתחזקו בהדרגה בעיקר לאורך מישור החוף וילווו בסופות רעמים לקראת בוקר יום שישי, קיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף.
יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן. צפויים ממטרים לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, מלווים בסופות רעמים. ייתכן גשם מקומי בצפון הנגב. ינשבו רוחות ערות. קיים חשש מהצפות מקומיות במישור החוף. משעות הצהריים קיים חשש קל משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן. גשמים יוסיפו לרדת מידי פעם בצפון הארץ ובמרכזה. בשעות הבוקר עדיין קיים חשש קל מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף.
יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן. מצפון הארץ ועד צפון הנגב מדי פעם צפוי גשם מקומי ברובו קל. לקראת ערב הגשם יפסק. עדיין קר מהרגיל.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים