‏ח"כ אביחי בוארון טען היום טענה דרמטית במיוחד, לפיה הוא מאמין כי "הפרקליטות מעורבת עד צוואר בטיוח חקירת הדלפת הסרטון"

‏ח"כ אביחי בוארון, התייחס היום (רביעי) ברדיו גלי ישראל לדיון אמש בב"ץ, בנוגע למי יהיה החוקר הראשי בפרשיית הטיוח בשדה תימן וטוען כי בשלה הבא תהיה רעידת אדמה אמיתית.

בוארון אמר בדבריו: "אני סבור שהפרקליטות מעורבת עד צוואר בטיוח חקירת הדלפת הסרטון. אני מאמין שברגע שיגיע אדם מהימן שינהל את החקירה – אנחנו נגיע לניקוי אורוות משמעותי בפרקליטות וביועמ"שיה.

ההצעה של בג"ץ לקחת את הדבר הזה אליו זו לא הצעה תמימה וטוב עושה שר המשפטים שמתעקש על הדבר הזה, אני מאמין שאם נצליח פה – בשלב הבא תהיה כאן רעידת אדמה אמיתית".