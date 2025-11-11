תושבים דיווחו שראו קוף בבניין בעיר לוד, שוטרי יחידת השיטור העירוני וסיור טייבה מצאו אותו קשור. לאחר מכן הוא הועבר לטיפול במקלט הקופים

תושבי לוד הופתעו לגלות קוף בבניין בעיר, ודיווחו על כך אתמול (שני) למשטרה. מדובר בקוף נוסף שהוחזק בניגוד לחוק נמצא והועבר לטיפול.

יחידת השיטור העירוני וסיור טייבה יצאו למקום ואכן מצאו בבניין קוף כאשר הוא קשור. עם מציאת החיה, פנו השוטרים לגורמי רשות הטבע והגנים – שהגיעו לאסוף אותו מאותו הבניין. הקוף הועבר להמשך טיפול במקלט הקופים הישראלי.

במקלט הקופים מציינים כי הקוף הגיע במצב בריאותי ירוד, שדוף ועם קולר על מותניו, והוא מקבל כעת טיפול רפואי ונבנה עבורו הליך שיקומי. ברשות הטבע והגנים מציינים כי זהו קוף הגנון הירוק מספר 61 שנמצא מאז חודש מרץ השנה.

ברשות הטבע והגנים מוסיפים כי במידה וידוע לכם על אדם המחזיק חיית בר בצורה לא חוקית, או נתקלתם בחיה אקזוטית בטבע הישראלי, אתם מתבקשים לפנות למוקד רשות הטבע והגנים, בטלפון 3639* או למוקד 100 של משטרת ישראל.