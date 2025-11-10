הרב דוב לנדו הורה לחברי כנסת של דגל התורה להצביע נגד חוק עונש מוות למחבלים של עוצמה יהודית, שצפוי לעלות היום להצבעה. גורם במפלגה הסביר כי "אם הערבים יראו שאנחנו מעבירים חוק כזה, זה יכול לגרום שפיכות דמים"

מנהיג הציבור החרדי-ליטאי, הרב דוב לנדו, הורה לחברי הכנסת של דגל התורה להצביע נגד חוק עונש מוות למחבלים של עוצמה יהודית, שצפוי לעלות להצבעה היום (שני) במליאת הכנסת. גורם במפלגה הסביר כי "יש חשש רודף – אם הערבים יראו שאנחנו מעבירים חוק כזה, זה יכול לגרום שפיכות דמים".

כאמור, הוועדה לביטחון לאומי אישרה לקריאה ראשונה בשבוע שעבר את הצעת חוק עונש מוות למחבלים, שהיה צפוי להגיע להצבעה במליאה ביום רביעי האחרון – אך נדחה להיום עקב היעדר רוב לקואליציה. הצעת החוק קובעת כי מחבל שרצח אזרח ישראלי ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, מתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו – דינו מיתה, ועונש זה בלבד. בנוסף, ההצעה משנה את הדין שניתן יהיה לגזור עונש מוות בבית משפט צבאי ברוב רגיל של השופטים, ולא פה אחד, ולא ניתן יהיה להקל בעונשו של מי שנגזר עליו עונש מוות בגזר דין סופי.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי בשנים האחרונות אנו עדים לרצח יהודים אך בשל יהדותם, במטרה לפגוע במדינת ישראל, וכי מטרת החוק היא לגדוע את הטרור באיבו, לייצר הרתעה ולשים סוף למציאות שבה מחבלים נהנים מתנאים משופרים בכלא ואף משתחררים בעסקאות שונות.