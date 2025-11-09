מסי כבש כבש צמד ובישל במשחק השלישי בסדרה מול נאשוויל בדרך ל-0:4 גדול ולחצי גמר המזרח. הבישול של הפרעוש קבע הישג היסטורי

ליאו מסי כבר בן 38, אבל זה לא מפריע לו להמשיך לככב ב-MLS. הכוכב הארגנטינאי להט הלילה (בין שבת לראשון). מסי כבש צמד ובישל במשחק השלישי בסדרה מול נאשוויל בדרך ל-0:4 גדול ולחצי גמר המזרח. הבישול של הפרעוש היה ה-400 שלו בקריירה יותר מכל אחד אחר.

אחרי ההפסד במשחק הקודם שקבע משחק שלישי, מסי עלה נחוש למשחק. הקשר כבש את הראשון שלו כבר בדקה העשירית אחרי שחטף את הכדור ודהר לבדו בדרך לשער. בדקה ה-39 הוא הכפיל את התוצאה וקבע את תוצאת המחצית.

התוצאה נשמרה עד לדקה ה-73 אז ג'ורדי אלבה בישל לטדאו איינדה. שלוש דקות לאחר מכן מסי בישל את הבישול ה-400 וסידר צמד לאיינדה. מיאמי עלו כאמור לחצי גמר המזרח (רבע גמר הליגה) ויפגשו שם את סנסינטי. כזכור בשבוע שעבר אינטר מיאמי הפסידו 1:2 לנאשוויל וילכו למשחק שלישי ומכריע גם הם, הכוכב רק צימק בדקה ה-89. במקביל החלוץ הישראלי תאי בריבו כבש צמד (6, 18) מול שיקגו פייר ועזר לקבוצתו פילדלפיה יוניון לנצח 0:3 ולהעפיל לחצי הגמר האזורי בפליאוף ה-MLS אחרי ניצחון 0:2 בסדרה. בריבו וחבריו יפגשו שם את ניו יורק סיטי. בגמר האזורי יכולים בריבו ומסי להיפגש.