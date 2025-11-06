היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה כי תעביר את ליווי חקירת תיק הפצ"רית ופרשת שדה תימן לידי פרקליט המדינה, זאת בעקבות חוות הדעת של יועמ"שית משרד המשפטית שקבעה כי היא בניגוד עניינים

התקפלה בעקבות הביקורת: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה כעת (חמישי) כי תעביר את ליווי חקירת תיק הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי לידי פרקליט המדינה, עמית איסמן.

ההחלטה על העברת החקירה מגיעה אחרי שהיועמ"שית של משרד המשפטים, יעל קוטיק, שלחה למיארה חוות דעת בה נאמר כי היא בניגוד עניינים בפרשת הפצ"רית, וכתוצאה מנועה מלפקח על חקירתה של ירושלמי. בחוות הדעת, שנכתבה לבקשת המשנה ליועמ"שית גיל לימון, נאמר כי אין בכך כדי לטעון שהיועצת או המשנה לפרקליט המדינה ידעו על דיווחי השקר של הפצ"רית, בין היתר לבג"ץ.

למרות שמיארה הודיעה על העברת החקירה לידי פרקליט המדינה, שר המשפטים יריב לוין הודיע דקות ספורות לאחר מכן כי מינה את נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, לטפל בחקירת פרשת שדה תימן. ככל הנראה, ההכרעה על מי יטפל בפרשה תיקבע בבג"ץ.

מלשכתו של קולה נמסר כי "הנציב קיבל על עצמו תפקיד בהתאם לכתב המינוי שנשלח אליו מטעם שר המשפטים, וזאת לאחר שנועץ ביועמ״ש המשרד אשר קבעה כי אין מניעה חוקית לכך שיקבל על עצמו תפקיד זה.

הנציב הוציא מכתבים לכלל הגורמים הנוגעים בדבר ומלווים את החקירה וביקשם לשתף עמו פעולה. כפי שהודיע הנציב בעבר, בהיותו עובד ציבור יפעל בכפוף לכל דין".

כזכור, מוקדם יותר היום מיארה הגישה באיחור בקשה לבג"ץ, לדחות את תשובתה בעניין העתירה שדורשת ממנה שלא לעסוק בפרשיה שכן היא בניגוד עניינים. העותרים, ח"כ אביחי בוארון וארגון לביא, אמרו בתגובה כי "פעולותיה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בחקירת הפצ״רית זיהמו את החקירה, גרמו לאובדן ראיות קריטיות ולשיבוש הליכי משפט החמור ביותר שידעה מדינת ישראל. זו היא פרשת קו 300 של היועצת המשפטית לממשלה מיארה והפרקליטות הצבאית הראשית שחברו יחד בהגשת תצהירי שקר ועדות כוזבת לבית המשפט העליון ושיבשו הליכי חקירה ומשפט לאורך כל הדרך".