שורד השבי בר קופרשטיין חוגג את חיסולו של המחבל שהחזיק בו: "הטרילו היום את ה"טרול". ככה קראנו לו. לרשע הזה." והוסיף: ""אני ב"ה יצאתי מהגיהנום, הטרול נשלח ישירות לגיהנום"

"הטרילו היום את ה"טרול". ככה קראנו לו. לרשע הזה.", כך חגג היום בר קופרשטיין את הידיעה על חיסולו של אחד המחבלים ששבה אותו ברצועת עזה.

"המחבל דיד זכי עבד אלאהאדי עקל, מחבל שהיה אחראי ישיר לשבי שלנו, לשבי של השישיה חוסל", כתב קופרשטיין באינסטגרם.

"אני ב"ה יצאתי מהגיהנום, הטרול נשלח ישירות לגיהנום. מאושר להיות חזרה בבית. מאושר היום עוד קצת שהרשע הזה כבר לא כאן. בעזרת ה' בקרוב אצל הרשעים כולם.

גם שגב כלפון מסר דברים דומים: "״הטרול חוסל היום. הוא לא היה ‘עוד מחבל’, הוא היה הפתח לגיהנום, בבית שלו היה הפיר בו הורדנו למנהרה, המקום שבו החיים שלנו מעל האדמה נגמרו והגענו לתהום שאדם לא אמור להכיר.

שם הוא צפה ועודד את ״משחק החיים״: הם עמדו סביבנו, ספרו אותנו, דרכו קלצ׳ניקוב, פתחו ניצרה – וביקשו שנחליט מי יהיו השלושה מבינינו שיוצאו להורג.

היום, ששתינו כאן בהשגחה פרטית. יש מי שיגידו "קיבל את עונשו״, אבל את האמת והצדק יש להמשיך לרדוף, אף כדור שמחסל מחבל לא סוגר שום סיפור.״

חיסול כתגובה להפרת הפסקת האש

מוקדם יותר היום פרסם דובר צה"ל כי בשבוע שעבר, במסגרת התגובה למתקפת חמאס בו נהרג אפי פלדבאום, חיסל צה"ל את המחבל זיד זכי עבד אלהאדי עקל

לפי הודעת דובר צה"ל: "עקל היה אחראי להחזקתם בשבי של שישה חטופים. המחבל החזיק בשבי את בר קופרשטיין, אוהד בן עמי, מקסים הרקין, אלקנה בוחבוט, שגב כלפון ויוסף-חיים אוחנה אשר נחטפו על ידי ארגון הטרור חמאס לרצועת עזה בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר. מצה"ל נמסר כי עקל חוסל במסגרת תקיפות צה"ל נוכח ההפרות הבוטות של ארגון הטרור חמאס בשבוע שעבר.