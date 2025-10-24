גם 3 ימים מאז השחרור האחרון של גופת חטוף מאות משאיות סיוע נכנסות לרצועת עזה. הבמחאה על הפרת ההסכם פעילי צו 9 חוסמים את המשאיות במעבר כיסופים

גם שלושה ימים מאז השחרור האחרון של גופת חטוף מארגון הטרור חמאס, מאות משאיות סיוע נכנסות לרצועת עזה. היום (שישי) במחאה על הפרת ההסכם פעילי צו 9 חוסמים את המשאיות במעבר כיסופים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . חסימת המשאיות | צילום: צו 9

אמש נחשף כיצד בעקבות הימנעות צה"ל נמנע לאורך המלחמה מלהיכנס לאזורים מסוימים ברצועה מחשש לפגוע בחטופים נפגעו לוחמים. אבישי גרינצייג כתב המשפט ב"i24NEWS" חשף כיצד חמאס ניצל את האזורים המגונים כדי לפגוע בחיילי צה"ל. 12 חיילים נהרגו כתוצאה מאותם תקיפות.

אבישי גרינצייג חשף כי במרחבים בהם צה"ל פעל בחודשים האחרונים בדרום הרצועה, היו אזורים מתוחמים שצה״ל נמנע מלהיכנס אליהם או להפציץ בהם עקב הערכה שמוחזקים בהם חטופים. במתחמים הללו, הכוחות הפעילים של חמאס הבינו שהם חסינים במידה רבה. הם לא רק עסקו בשמירת החטוף אלא גם ניסו לפגוע בחיילי צה״ל שמסביב תוך הישענות על אותו מרחב בטוח.