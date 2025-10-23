ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף בטקס הכניסה לתפקיד של ראש השב"כ דוד זיני וטען כי "ארה"ב מעוניינת בישראל חזקה ועצמאית. אנחנו נממש את כל מטרות המלחמה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה השתתפו היום (חמישי) בטקס כניסה לתפקיד של ראש השב״כ דוד זיני, שנערך במשרד ראש הממשלה. בטקס השתתפו יו״ר הכנסת, שרים, חברי כנסת, ראשי מערכת הביטחון, בכירי השב״כ, בני משפחה וחברים.

במהלך הטקס נתניהו נאם והתייחס למלחמה בעזה וכן למתיחות מול ארה"ב. "איננו מסירים את עינינו מלוח המטרה: לא נאפשר לאויבינו ששואפים להתחמש מחדש – לפגוע בנו" אמר. "אנחנו נבצר את כוחנו פי כמה. אנחנו נפעל להשבתם ארצה של כלל חטופינו החללים. אנחנו נממש את כל מטרות המלחמה – ובעזרת השם, נשלים את הניצחון!".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (וידאו: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ)

"אני חייב לומר לכם: שמעתי את הטיעון החדש – עוד טיעון מגוחך – שישראל היא לא זו שקובעת את מדיניות הביטחון שלה" הוסיף. "אז הנה האמת: כפי שאמרנו גם אני, וגם סגן הנשיא ואנס אתמול, אנחנו שותפים. אנחנו עובדים יחד. אני אגלה לכם דבר נוסף: ארה"ב מעוניינת בישראל חזקה ועצמאית. חד-משמעית. זה משיחות עם הנשיא טראמפ, זה משיחות עם כל הצוות הקרוב שלו".

לטענתו, ארה"ב "רוצים ישראל חזקה ועצמאית. ישראל שיודעת להגן על עצמה, לפעול בנחישות, ביצירתיות, בעצמאות כדי להגן על עצמה. וכשהיא מגנה על עצמה – היא מגנה גם על המרחב. מהנקודה הנמוכה של ה-7 באוקטובר, השב"כ טיפס מעלה. לצד הסרת האיום הקיומי, החזרנו לעצמנו את כוח ההרתעה, גם בהתקפה וגם בהגנה. עשינו זאת עם מאות רבות של פיגועים שסוכלו בכל שנה; כ-1,000 סיכולים. זה מספר בלתי-נתפס!".

עוד פנה לזיני: "מאחוריך עשרות שנים של שירות צבאי בתפקידים מגוונים. עשית מסלול מרשים ביותר במערך הקרבי של צה״ל – כלוחם, כמפקד, כקצין בכיר, כאלוף במטה הכללי. ובכל תחנה, בכל תחנה הטבעת חותם. אני שמעתי את חבריך אומרים: 'אני רוצה את זיני לידי בקרב'. אין מחמאה גדולה יותר! אין מחמאה גדולה יותר! התרשמתי מהמיקוד המשימתי שלך, מהדבקות במטרה, מהעוז, מהענווה. ואני אגיד לכם, גם מהיכולת לצפות דברים, לצפות אותם נכוחה, וגם מהיכולת לחשוב – איך אומרים אצלנו – מחוץ לקופסה".

"הפעילות המבצעית של השב"כ צפויה לפגוש מבחנים קשים – חלק מהם מתפרצים במהירות. השב"כ בהנהגתך יימצא בחוד החנית של מלאכת הביטחון" סיכם. "ולכן אני אומר לך, ראש השב"כ דוד זיני, בשמי, בשם ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, שא ברכה והצלחה למען ביטחון ישראל ולמען נצח ישראל".