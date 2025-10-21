אחרי שיצא באלבום, אברהם טל משיק את "הבה נגילה" – לתחנות הרדיו. זהו סינגל חדש מלא תקווה מתוך האלבום "חי", עם הופעת יום הולדת מיוחדת בבארבי יפו

אברהם טל, מהזמרים האהובים בישראל, הוציא את "הבה נגילה", מתוך אלבומו החדש "חי". השיר, שהפך לאחד הקטעים הבולטים באלבום, זוכה כעת להשמעות כסינגל רשמי בתחנות הרדיו. עם מילים ולחן מאת אברהם טל, פאר טסי, איתן דרמון וטל "טליסמאן" בן נון, "הבה נגילה" מביא אנרגיה מחודשת ותחושת תקווה לקהל המאזינים.

האזינו לשירו החדש של אברהם טל – הבה נגילה:

סיפור השיר: תקווה שנולדה בלילה קסום

אברהם טל מספר על תהליך היצירה: "שיר שנולד מתוך מפגש חברים, בלילה, בחצר קסומה בפרדס חנה. בתוך אחת התקופות המורכבות שידענו, הגיח כמו משב רוח של תקווה מעולמות אחרים, בא להזכיר לנו שתמיד יש מוצא, ושבסוף האור מנצח את החושך."

השיר נכתב בתקופה מאתגרת, אך מביא מסר של אופטימיות ונחמה, תוך שמירה על הסגנון האותנטי והמרגש של טל. המילים והלחן משתלבים ליצירת חוויה מוזיקלית שמחברת בין לבבות ומעוררת השראה.

מופע חגיגי באופק

לצד השקת הסינגל, אברהם טל יחגוג במופע מיוחד ליום הולדתו ב-28 בנובמבר 2025, במועדון בארבי בנמל יפו. המופע, שיתקיים בשישי בצהריים, מבטיח חוויה בלתי נשכחת עם ביצועים חיים של "הבה נגילה" ושירים נוספים מהרפרטואר העשיר של הזמר.