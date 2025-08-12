אברהם טל באלבום חדש ושונה: "כשסיימתי היה לי קשה לעכל" - סרוגים

אברהם טל (צילום ינאי יחיאל)

אברהם טל, אחד היוצרים הבולטים במוזיקה הישראלית, משיק את אלבומו החדש "חי", יצירה מרגשת המשלבת סיפורים אישיים עם הקול הקולקטיבי של החברה הישראלית בתקופה מאתגרת. האלבום, שיצא לאור לקראת השנה החדשה, מציג שירים העוסקים בפרידה, בדידות, אהבה והתחדשות, לצד התייחסות למציאות המורכבת בישראל.

האזינו לאלבום המלא של אברהם טל – "חי":

יצירה אותנטית וייחודית

"חי" מביא עמו צליל חדש לעומת עבודותיו הקודמות של טל. השירים, שנכתבו והופקו לאורך תקופה ארוכה, משקפים מסע אישי וקולקטיבי. לדברי טל: "לאורך כל השנים, אני יוצר וצולל למרחבים מוזיקאליים שונים, בכל פעם לפי מה שאני מרגיש וחווה. האלבום הזה נוצר לאורך תקופה ארוכה, עיבדתי ודייקתי מה משמח אותי, מה מרגש אותי. כשסיימתי האזנתי והיה לי קשה לעכל".

האלבום היה שונה ממה שטל היה רגיל. "הכל נשמע אחר, אפילו השירה. יצרתי בלי כל מחשבה מודעת והבנתי שקרה פה משהו אחר, חדש, אבל אז נפל לי האסימון, שכמו שאני משתנה ככה גם המוזיקה שלי נעה ומשתנה איתי ובין לבין – החיים קרו. עברתי פרידה, הייתי לבד, התחתנתי, הקמתי משפחה מורחבת. בתוך כל זה המציאות בארץ השתנתה גם היא מקצה לקצה. 'חי' נוצר מתוך התנועה הזו – פנימית וחיצונית".

האלבום נוצר בשיתוף פעולה עם יוצרים מוכשרים כמו אבי אוחיון, פאר טסי, נועם חורב, טליסמן, איתן דרמון ושלום מיכאלשווילי. התוצאה היא יצירה מגוונת המשלבת רגש כן עם עיבודים מוזיקליים מוקפדים, המהווים מעין פס קול לתקופה הנוכחית.

פרויקטים נוספים בעשייה

לצד השקת "חי", טל עסוק בפרויקטים נוספים. הוא מפיק מופע מקורי לפסטיבל התמר ב-11 באוקטובר, תחת השם "מבראשית – מחווה לדור הפסטיבלים". בנוסף, הוא משלים את אלבומו של חברו המנוח גלעד ויטל משוטי הנבואה, שנהרג בתאונה טרגית. טל גם עובד על שיתופי פעולה מוזיקליים חדשים שצפויים להתגלות בקרוב.

מופעי סיום הקיץ

את קיץ 2025 יחתום טל בשני מופעים מיוחדים:

4 בספטמבר: מופע מקורי בפסטיבל "זמן פיוט" במוזיאון תל אביב, עם האורחת נונו.

18 בספטמבר: מופע חגיגי לשנה החדשה באמפי שוני, בנימינה.