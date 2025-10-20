שליחי הבית הלבן סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר התראיינו לרשת CBS וסיפרו על המגעים לעסקת החטופים, ההתנצלות של נתניהו בפני קטאר, וההתחייבות האמריקנית: "המלחמה הסתיימה"

שבוע אחרי תחילת הפסקת האש ושחרור החטופים, שליחי הבית הלבן סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר התראיינו הלילה (בין ראשון לשני) לתכנית "60 דקות" של רשת CBS האמריקנית וחשפו פרטים חדשים על המשא ומתן שהוביל להסכם בין ישראל לחמאס – וגם לאפשרות של הפרת ההסכם.

המגעים הישירים להסכם החלו ב-8 באוקטובר, כשנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר באופן חריג לוויטקוף וקושנר לדבר ישירות עם אנשי חמאס – זאת למרות הגדרתו כארגון טרור. השניים נפגשו עם חליל אל-חיה במצרים, כאשר וויטקוף הביע את תנחומיו על כך שאיבד את בנו – דבר שאפשר את החיבור ביניהם. "הבענו את התנחומים שלנו על שאיבד את בנו, ואמרתי לו שגם אני איבדתי בן" אמר וויטקוף, כשהוא מתייחס למותו של בנו בגיל 22 ממנת יתר של אופיואידים. "שנינו חברים באותו מועדון ממש רע – הורים שקברו את ילדיהם".

קושנר אמר כי טראמפ שאל אותו מה הסיכוי שיצליחו לחתום על עסקה, והוא אמר "מאה אחוז. "רצינו שהחטופים יצאו, רצינו הפסקת אש אמיתית ששני הצדדים יכבדו. היינו צריכים דרך להביא סיוע הומניטרי. בניסוח העסקה היינו צריכים לכתוב את כל המילים המורכבות הללו כדי להתמודד עם 50 שנה של משחקי מילים מטופשים שכולם באזור הזה כל כך רגילים לשחק".

"ההתנצלות של נתניהו הייתה נדרשת"

בראיון השניים התייחסו גם להתנצלות של נתניהו בפני קטאר אחרי התקיפה הישראלית בדוחא, כשוויטקוף וקושנר הודו כי הרגישו "נבגדים" אחרי ניסיון החיסול של בכירי חמאס במדינה שנחשבת כבת ברית אמריקנית. "אנשים צריכים להבין שקטאר הייתה שחקן מפתח בצוות המשא ומתן, וזה יצר אפקט מתפשט" אמר וויטקוף. "הקטארים היו קריטיים למהלך, בדיוק כמו המצרים והטורקים. ברגע שאיבדנו את האמון שלהם, חמאס ירד למחתרת, והיה קשה מאוד להגיע אליהם".

לדבריו, ההתנצלות של נתניהו "הייתה נדרשת, ואי אפשר היה להתקדם בלעדיה. פשוט ככה. הנשיא אמר לנתניהו שאנשים מתנצלים".

"שני הצדדים יקבלו יחס הוגן"

הראיון אמנם צולם לפני הפרת הפסקת האש מצד חמאס אמש, אך בדבריהם וויטקוף וקושנר ציינו כי הם מתחייבים לאי חידוש הלחימה – כפי שנראה אתמול כשהפעילו לחץ על ישראל לחזור להפסקת האש. "המלחמה הסתיימה. אמרנו שאנחנו עומדים מאחורי ההסכם הזה, ושלא נאפשר לאף צד להפר את תנאי העסקה" הבהירו. "שני הצדדים יקבלו יחס הוגן".

במענה לשאלה על התקיפות של חמאס נגד פלסטינים בעזה כעת, קושנר אמר כי "חמאס עושה עכשיו את מה שהייתי מצפה מארגון טרור לעשות – שזה להשתלט מחדש על השטח. הצלחת התהליך תימדד רק אם ישראל והקהילה הבינלאומית יצליחו לבנות אלטרנטיבה אמיתית. אם יצליחו חמאס יכשל ועזה לא תהווה איום על ישראל בעתיד".