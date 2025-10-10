סטיב וויטקוף הודיע רשמית כי שעון החול התהפך, לאחר השלמת הנסיגה הישראלית הודיעה רשמית כי החלו 72 השעות להשבת כלל החטופים

השליח המיוחד של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, סטיב וויטקוף, הודיעה רשמית כי ישראל סיימה את הנסיגה המלאה אל "הקו הצהוב" בתוך שטח הרצועה, והוסיף כי מרגע זה לחמאס יש 72 שעות בלבד לשחרר את החטופים.

שליחו המיוחד של הנשיא, אישר בהודעה רשמית כי הושלם שלב ההכנות למימוש החלק הראשון של תוכנית טראמפ לסיום המלחמה.

וויטקוף הודיע ברשתות החברתיות: "‏סנטקום אישרה כי צבא ההגנה הישראלי השלים את השלב הראשון של הנסיגה לקו הצהוב בשעה 12:00 שעון מקומי. תקופת 72 השעות לשחרור בני הערובה החלה"

על פי הודעת השליח, צבא ארצות הברית אישר רשמית כי ישראל נסוגה אל קו הפסק האש המוגדר, בו תחזיק ישראל ב-53% משטח עזה, כהכנה לשלב שחרור החטופים. כעת מגיעה תורו של חמאס להשלים את חלקו בעסקה.