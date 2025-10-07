סוכות 2025 בכל הארץ – מהצפון הירוק ועד המדבר והים האדום. פסטיבלים, סיורים, טיולי עששיות ואטרקציות למשפחות – הכל במקום אחד

חול המועד סוכות הקרוב מתקרב – ואנחנו ריכזנו עבורכם את כל ההמלצות לחג: פסטיבלים, סיורים מודרכים, טיולי עששיות, אטרקציות חקלאיות, מוזיאונים ואירועים מיוחדים בכל אזור בארץ.

עוד באותו נושא חוה"מ סוכות בכותל: אלו מועדי ברכת הכהנים והסדרי התנועה 11:05 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בחרו את האזור שמעניין אתכם וגלו את כל החוויות לחג:

הצפון – רמת הגולן, גליל עליון ועמק המעיינות

הרי הגולן, הנחלים והגליל השופע מציעים פסטיבלים מוזיקליים, חפירות ארכיאולוגיות, מופעי אור־קוליים וחקלאות חווייתית. הנה כל ההמלצות לאירועי סוכות מומלצים בצפון.

חיפה והגליל המערבי

מהנקרות ועד סמטאות עכו העתיקה – מוזיאונים, סיורים מודרכים, פסטיבלים קולינריים וסדנאות יצירה למשפחות. הנה כל ההמלצות לסוכות בחיפה והגליל המערבי.

ירושלים והשומרון

עולים לעיר הקודש ולנופי השומרון – סליחות, סיורים בין אתרי מורשת, יקבים, מעיינות ואירועי תרבות חגיגיים. הנה כל ההמלצות בשבילכם – מה עושים באזור ירושלים והשומרון בסוכות הקרוב.

מישור החוף והמרכז

מבנימינה וקיסריה ועד תל אביב ורמת גן – פסטיבלים ססגוניים, מוזיאונים אינטראקטיביים, טיולי שקיעה ועששיות ומתחמי יצירה לכל המשפחה. הנה כל ההמלצות לחוויות בלתי נשכחות באיזור תל אביב והמרכז.

הדרום ואילת

מהנגב למצדה ועד אילת – מוזיאונים, מצודות חשמונאיות, חוויות מדבר, חופי ים קסומים ופסטיבלים לכל המשפחה. הנה כל ההמלצות לאירועי סוכות המומלצים בדרום ובאילת.

לא משנה היכן תבחרו לבלות את חול המועד – מצפון ועד דרום מחכות לכם חוויות סוכות בלתי נשכחות לכל המשפחה. כל מה שנותר הוא לבחור יעד, לארוז מצב רוח חגיגי ולצאת לדרך.