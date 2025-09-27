שחרור החטופים תוך 48 שעות, נסיגת צה"ל הדרגתית והתחייבות אמריקאית שלא לאפשר לישראל לבצע סיפוח ביהודה ושומרון | אלו חלק מפרטי תוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה

רשתות החדשות אל-ערבייה ו-CNN פרסמו במהלך השבת פרטים חדשים לגבי "תוכנית 21 הנקודות" של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לסיום המלחמה ברצועת עזה.

על פי הפרסום התוכנית כוללת נקודות כמו: שחרור כלל החטופים הישראלים תוך 48 שעות בלבד, שחרור אלפי מחבלים פלסטיניים, ונסיגה הדרגתית של צה"ל משטחי הרצועה. בנוסף, נקבע כי ישראל תתחייב שלא לבצע תקיפות נוספות בשטח קטאר המארחת כיום את הנהגת חמאס.

במקום שלטון חמאס יוקם גוף בין-לאומי שינהל את עזה לתקופה זמנית, ובהמשך תועבר השליטה לוועדה פלסטינית מיוחדת. עם זאת, התוכנית אינה כוללת הכרה במדינה פלסטינית ואינה מציגה לוחות זמנים ברורים ליישום מלא. גורמים בסעודיה ציינו כי חלק מההבנות כוללות חנינה חלקית למחבלי חמאס בתמורה לפירוז מלא של נשק התקפיי.

עוד באותו נושא רגע לפני נאום נתניהו: ישראל פתחה במתקפה חדשה על עזה 17:59 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

ברשת הסעודית פירטו לגבי הסעיפים הכלולים בתוכנית: סיום המלחמה באופן מיידי. שחרור כל החטופים הישראלים. שחרור אלפי אסירים פלסטינים, בהם 200-100 אסירי עולם. נסיגת צה"ל מהרצועה בהדרגה לפי לוח זמנים. הכנסת סיוע הומניטרי בלתי מוגבל באמצעות האו"ם וארגוני סיוע בין-לאומיים. סגירת הקרן ההומניטרית שפועלת ברצועה. פירוז חמאס באמצעות כוח ערבי ובין-לאומי – במסגרת תחומה בזמן. הענקת חנינה למחבלי חמאס אם יסכימו למסור את נשקם ולעזוב את הרצועה.

עוד נכתב כי ניהול הרצועה תהיה בידי כוח ערבי-בין-לאומי לתקופה מוגבלת לאחר המלחמה. הקמת ועדה פלסטינית תחת פיקוח של הרשות לפיקוח על הממשל הזמני ברצועה. ניהול הרצועה על ידי הרשות הפלסטינית לתקופה מוגבלת לאחר מכן. בנוסף, ארצות הברית תתחייב לא לאפשר לישראל לספח שטחים ביהודה ושומרון. שיקום הרצועה על ידי התאחדות ערבית-בין-לאומית, במשך יותר מחמש שנים.

בשלב זה עדיין לא ברור אם ההצעה האמריקנית הועברה באופן רשמי לידי חמאס. טראמפ עצמו צייץ כי הארגון "מודע היטב" לפרטי ההסכם, והביע אופטימיות באשר להתקדמות: "הצדדים קרובים מאוד לעסקה". במקביל, ראש הממשלה נתניהו נאם בעצרת האו"ם והבהיר כי "ישראל תמשיך בלחימה עד להשמדת חמאס, ללא קשר ללחצים בינלאומיים".

הערכות הן כי קטאר צפויה להעביר את פרטי התוכנית ישירות למשלחת המשא ומתן שנמצאת בדוחא, כאשר חלק מהסעיפים כבר עוררו התנגדות במערכת הביטחון הישראלית.