שוטרים צבאיים הוצבו באלעד, בביתר עילית ובעוטף ירושלים לאיתור עריקים ומשתמטים, בנוסף ל־52 שכבר נעצרו בנתב"ג מאז יולי. בצה"ל מבטיחים: האכיפה תתרחב גם ביבשה, בים ובמעברי הגבול

גיוס החרדים לצבא. צה"ל מעלה הילוך במאבק נגד עריקים ומשתמטים, על רקע יציאתם הצפויה של אלפי חרדים לאומן בראש השנה.

על פי פרסום של ניר דבורי בחדשות 12 הערב, האכיפה לא תוגבל לנמל התעופה בן גוריון בלבד, אלא תורחב גם למעברים ובמוקדים מרכזיים בתוך הארץ.

בימים האחרונים הוצבו שוטרים צבאיים באזורים שבהם צפוי ריכוז גבוה של נוסעים, בהם אלעד, ביתר עילית ועוטף ירושלים. השוטרים יערכו ביקורות יזומות לאיתור עריקים, כחלק מהרחבת פעילות האכיפה של צה"ל – ביבשה, באוויר, בים ובמעברי הגבול.

עוד באותו נושא פגרה נגמרה, המבחן מתחיל: ביסמוט בין החרדים ללוחמים

מאז חודש יולי נעצרו 52 עריקים בנתב"ג. בצה"ל אומרים כי מדובר במספרים לא גדולים, אך מבהירים כי המגמה היא להרחיב את האכיפה ולהגביר את הנוכחות בשטח. "המבחן האמיתי יהיה מבחן האכיפה", ציינו גורמים צבאיים, "שם נוכל להוכיח אם מדובר בשינוי אמיתי או בצעד סמלי בלבד".