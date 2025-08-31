גיוס החרדים לצבא. צה"ל מעלה הילוך במאבק נגד עריקים ומשתמטים, על רקע יציאתם הצפויה של אלפי חרדים לאומן בראש השנה.
על פי פרסום של ניר דבורי בחדשות 12 הערב, האכיפה לא תוגבל לנמל התעופה בן גוריון בלבד, אלא תורחב גם למעברים ובמוקדים מרכזיים בתוך הארץ.
בימים האחרונים הוצבו שוטרים צבאיים באזורים שבהם צפוי ריכוז גבוה של נוסעים, בהם אלעד, ביתר עילית ועוטף ירושלים. השוטרים יערכו ביקורות יזומות לאיתור עריקים, כחלק מהרחבת פעילות האכיפה של צה"ל – ביבשה, באוויר, בים ובמעברי הגבול.
מאז חודש יולי נעצרו 52 עריקים בנתב"ג. בצה"ל אומרים כי מדובר במספרים לא גדולים, אך מבהירים כי המגמה היא להרחיב את האכיפה ולהגביר את הנוכחות בשטח. "המבחן האמיתי יהיה מבחן האכיפה", ציינו גורמים צבאיים, "שם נוכל להוכיח אם מדובר בשינוי אמיתי או בצעד סמלי בלבד".
שיסעו כולם לאומן אבל לא לתת להם לחזור--> חסימה הרמטית בנתב"ג.23:40 31.08.2025
