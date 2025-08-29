ארגון לביא לקידום זכויות אזרח, מנהל תקין ועידוד ההתיישבות הגיש היום (שישי) עתירה לבג"ץ נגד היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, ונגד התנועה לאיכות השלטון, בטענה כי קמפיין ציבורי רחב היקף שמנהלת התנועה לטובתה של היועצת מהווה "מתנה אסורה" לעובדת ציבור, בהתאם לחוק שירות הציבור (מתנות).
בעתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד יצחק בם, נטען כי מדובר בקמפיין חוצה מדיות – משלטים על אוטובוסים ברחבי הארץ ועד פעילות ברשתות החברתיות – הממומן על ידי הציבור, וכולל קריאות מפורשות לתמוך ביועצת המשפטית תחת הסיסמה: "לעולם לא תצעדי לבד". לדבריהם, מדובר בניסיון מובהק לשפר את מעמדה הציבורי של בהרב-מיארה בשעה שהיא "נלחמת על כיסאה" מול יוזמות ממשלתיות להפסיק את כהונתה.
על פי הארגון, היועצת לא רק שלא פעלה לעצירת המהלך אלא אף "ממשיכה ליהנות" ממנו, ובמקביל עוסקת בתיקים משפטיים שונים שבהם התנועה לאיכות השלטון היא צד. בכך, לטענת העותרים, נוצר ניגוד עניינים חמור שמערער את אמון הציבור במערכת אכיפת החוק.
עו"ד בם מסר: "אין זה מתקבל על הדעת שעובדת הציבור הבכירה ביותר במערכת אכיפת החוק תיהנה מקמפיין יקר שממומן על ידי גוף שמופיע שוב ושוב בעתירות שבהן היא מעורבת. מדובר בהשחתת השירות הציבורי ובניגוד עניינים בוטה".
בארגון לביא הדגישו כי בג"ץ מתבקש להורות על הפסקת הקמפיין לאלתר, לחייב את בהרב-מיארה לשלם את שוויו לאוצר המדינה, ולמנוע ממנה לטפל בכל הליך משפטי שבו מעורבת התנועה לאיכות השלטון, "כדי לשמור על טוהר המידות ולחזק את אמון הציבור במערכת".
אפרים
לפי התפיסה של ארגון לביא, כל מי שמגן על פוליטיקאי כלשהו, על פקיד או קצין, עובר עבירה?12:44 29.08.2025
מיקי
לא יקירי. זו תפיסת המשובטים בפרקליטות ושל בית המשפט שבראשו עבריין בניה שמינה את עצמו. שתמיכת אמצעי תשקורת בנושא משרה היא שוחד. ראה תיקי ביבי. ואם זה שוחד. אז לכולם....
לא יקירי. זו תפיסת המשובטים בפרקליטות ושל בית המשפט שבראשו עבריין בניה שמינה את עצמו. שתמיכת אמצעי תשקורת בנושא משרה היא שוחד. ראה תיקי ביבי. ואם זה שוחד. אז לכולם. גם לחונטה זה שוחד. הצדק השיוויוני מעצבן, לא ?המשך 13:12 29.08.2025
עו''ד ב''ם = ציון בלתי מספיק
כל הארגון לביא זה ליקלוק לממשלת ההפקרה ההשתמטות בראשות הבוגד מממן הנוחבות. קודם הלקקנים אומרים מי בחר בה ואחכ כשכל הציבור עומד מאחוריה ותומך במיארה גיבורת ישראל הכלבים מתלוננים שהתמיכה השןמרת...
כל הארגון לביא זה ליקלוק לממשלת ההפקרה ההשתמטות בראשות הבוגד מממן הנוחבות. קודם הלקקנים אומרים מי בחר בה ואחכ כשכל הציבור עומד מאחוריה ותומך במיארה גיבורת ישראל הכלבים מתלוננים שהתמיכה השןמרת החוק המותקפת עיצעבריינים יום יום זו מתנה אסורה. בדיחת ב''ם =בלתי מוצלחת. קשקשת. כשלון בטוח.המשך 13:24 29.08.2025
מיקי
אפרים
