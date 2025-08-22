כתב אישום הוגש הבוקר נגד החשוד מירושלים שפנה ביום רביעי השבוע לרב יצחק יוסף בבקשה להוציא "דין רודף" על היועמ"שית. מעצרו הוארך עד ליום ראשון

כתב אישום הוגש הבוקר באמצעות יחידת התביעות של מחוז ירושלים נגד תושב ירושלים (36) שנעצר בערב יום רביעי האחרון על ידי בלשי תחנת לב הבירה, בחשד שביקש היתר רבני לפגוע באשת ציבור, כך נמסר מהמשטרה.

על פי השתלשלות וממצאי החקירה ועובדות כתב אישום זה שהוגש כאמור, ביום רביעי האחרון בסביבות השעה 11:15, הגיע הנאשם סמוך לפתח ביתו של הרב הראשי לשעבר וביקש מעוזרו להיכנס ולשאול את הרב שאלה דחופה.

לאחר בדיקה מהירה שביצע עוזרו של הרב, השיב לנאשם כי נבצר הדבר ובתגובה טען הנאשם בפניו- "זה שאלה של פיקוח נפש". בשל מניעת מפגש זה, התבקש להעביר את פנייתו בכתב. את מכתבו שהכין מבעוד מועד ערב קודם, הכניס הנאשם לתוך מעטפה ומסר אותה לידיו של עוזר הרב.

על פי עדותו, כשקיבל הרב את המעטפה לידיו, הזדעזע מהכתוב והורה עוזרו לדווח על כך מיד למשטרה, ודיווח זה הועבר באמצעות מנכ"ל המשרד לשירותי דת.

מיד עם קבלת הדיווח כזכור, החלו פעולות חקירה נמרצות בניסיונות לאתר את הנאשם שעמד מאחורי המעשה ובאיסוף עדויות וממצאים. בתוך כך, כעבור שעות ספורות הצליחו בלשי תחנת לב הבירה שבמרחב ציון לאתר את הנאשם בביתו והוא נעצר על ידם לחקירה.

אמש האריך בימ"ש את מעצרו ביממה נוספת וכבר היום, לאחר הושלמו פעולות החקירה הנדרשות וגובשה תשתית ראייתית למעשיו, הגישה יחידת התביעות ירושלים את כתב האישום נגדו בגין עבירת איומים, ובתום דיון שהסתיים לפני זמן קצר, הוארך מעצרו עד ליום ראשון הקרוב (24.8).

משטרת ישראל תפעל בכלל האמצעים שברשותה לאיתורם של חשודים בעבירות אלימות ו/או איומים לאלימות, כלפי כל אדם באשר הוא, ותמצה עם חשודים אלו את הדין בהתאם.