הודעה חריגה: צבא מצרים יערוך תרגיל 100 מטרים מהגבול עם ישראל

הודעה חריגה ומעוררת דריכות נשלחה הבוקר (ראשון) לרבש"צים (רכזי ביטחון שוטף צבאיים) ולגורמי הביטחון ביישובים הסמוכים לגבול ישראל-מצרים. על פי ההודעה, שיצאה מטעם חטיבת פארן החולשת על הגזרה, צבא מצרים עתיד לקיים בימים הקרובים תרגילים צבאיים נרחבים סמוך מאוד לגבול כך פרסם הכתבה הצבאי ינון יתח.

על פי המידע החריג שנמסר לגורמי הביטחון באזור, התרגילים של הצבא המצרי יכללו בין היתר מטווחים פעילים, והם יתקיימו באזורים נרחבים ובמרחק של כ-100 מטרים בלבד מן הגבול. מדובר בקרבה משמעותית המחייבת את עדכון הכוחות בשטח, ככל הנראה כדי למנוע הקפצות שווא או תחושת חרדה בקרב התושבים כתוצאה מקולות ירי סמוכים.



מטעמי ביטחון מידע, הנקודות המדויקות שבהן ייערכו התרגילים המצריים לאורך הגבול צונזרו באופן מיידי ונאסרו לפרסום. עם זאת, עצם הוצאת ההודעה נועדה להכין את גורמי הביטחון האזרחיים בגזרה לשמור על עירנות ולמנוע בהלה מיותרת בימים הקרובים.