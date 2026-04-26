4 אזרחים מול מאות מחבלים: תחקיר הקרב על קיבוץ חולית

שנתיים וחצי אחרי הטבח, צה"ל מפרסם את תחקיר הקרב על קיבוץ חולית. הרבש"ץ (שנהרג) וסגן הרבש"ץ ניהלו קרבות גבורה. טנק של קרקל הגיע והציל את הגזרה. אזרחית עם שני פעוטות שהורים נרצחו נחטפו לעזה ושוחרר ממש על הגדר

שנתיים וחצי אחרי הטבח, צה"ל מפרסם את ממצאי תחקיר הקרב המבצעי בקיבוץ חולית, שהתרחש במהלך מתקפת הפתע של חמאס בשבעה באוקטובר.

התחקיר בוצע על צוות בראשות אל"מ איילון פרץ וחברי צוות תחקור נוספים וסוכם עוד בזמן הרמטכ"ל הרצי הלוי, אבל רק עכשיו מפורסם לציבור.

המסקנה המרכזית והכואבת ביותר של צוות התחקור, היא שבדומה לשאר ישובי עוטף עזה, צה"ל כשל במשימתו להגן על הקיבוץ ותושביו. הקרב גבה מחיר דמים כבד — 13 אזרחים נרצחו, שישה נחטפו לרצועת עזה (ארבעה ישראלים ושני עובדים זרים), ושלושה אנשי כוחות הביטחון נפלו בלחימה: רבש"ץ הקיבוץ, חבר כיתת הכוננות ולוחם מיחידת לוט"ר.

תחילת הקרב

המתקפה פרצה בשעה 06:29, תחת מטר אש תלול-מסלול מסיבי שנורה מרצועת עזה. לוחמי סיירת נח"ל, שנשאו באחריות על הגזרה הגדודית, נלחמו בגבורה אך ספגו אבידות כבדות. הפגיעה החמורה במערך הפיקוד והשליטה של הסיירת שיבשה כליל את יכולתה לעמוד במשימת ההגנה על קיבוץ חולית.

רכבי סיור צבאיים הגיעו לשער הקיבוץ כבר בשעה 06:56, אולם השער לא נפתח והם נותרו מחוצה לו. לאחר שנתקלו באש מחבלים, עזבו הכוחות בשעה 07:20 את המרחב ועברו ללחום באנדרטת "דנגור" — ובכך נכשלו הלכה למעשה במשימת ההגנה על הקיבוץ.

טנק בודד מגדוד סופה של השיריון, תפס עמדה בין הישוב לבין רצועת עזה, וחיסל כמאה מחבלים כשהוא משמיד שיירות של רכבים ואופנועים ומשבש את מתקפת חמאס. בזכות עמידתו של הטנק - נמנע אסון כבד עוד יותר.

4 לוחמי כיתת כוננות מול עשרות מחבלים

התוצאה הייתה קשה ביותר: תושבי הקיבוץ וחברי כיתת הכוננות - שמנתה באותו בוקר ארבעה חמושים בלבד - נותרו להילחם על חייהם ללא כל סיוע צבאי, במשך שעות ארוכות.

אל מול המחדל הצבאי, מדגיש התחקיר את גבורתם יוצאת הדופן של אזרחי הקיבוץ - גבורה שהוגדרה כמודל לערבות הדדית. רבש"ץ הקיבוץ אבי קורין הי"ד פעל באומץ לב, חתר למגע עם המחבלים וסרק את הקיבוץ רגלית, עד שנפל בקרב מול עשרות מחבלים בשכונה המזרחית, סמוך לשעה 07:10.

סגנו נותר להגן על צפון-מערב הקיבוץ ולחם לבדו מול המחבלים במשך כשלוש שעות. בהמשך היום המשיך לפעול מביתו בלא להרפות - ירה לעבר מחבלים, הרג אחד מהם בפתח הבית והניס תוקפים נוספים.

המחבלים רצחו, בזזו וחטפו

בתוך הקיבוץ התרחשו זוועות קשות, לצד סיפורי הישרדות עוצרי נשימה. בין השעות 09:00 ל-12:30 המשיכו המחבלים במסע טרור שיטתי - פרצו לעשרות בתים, רצחו תושבים, הצתו מבנים ובזזו רכוש.

באחד האירועים הטרגיים ביותר, אם לשני ילדים הצליחה לחסל מחבל שפרץ לביתה, אולם מחבלים נוספים רצחו אותה בהמשך ולקחו את ילדיה - תינוק בן חמישה חודשים ופעוט בן שלוש - כבני ערובה. המחבלים העבירו את הילדים לבית סמוך, שם רצחו חבר כיתת כוננות שנותר בלא נשק, ולקחו עמם אזרחית נוספת כבת ערובה.

בשעות הצהריים נסוגו המחבלים מהקיבוץ וחטפו את האזרחית והילדים לתוך רצועת עזה.בשעה 16:30 לערך, הושארו השלושה בתוך הרצועה. במעשה גבורה שצוין לשבח, לקחה האזרחית את שני הילדים וצעדה איתם שעות ארוכות בחזרה אל הקיבוץ במרחב לחימה שורץ מחבלים, כשהיא מגינה עליהם בגופה עד הגעתם בשלום בשעה 19:00.

כוחות צה"ל מגיעים לקיבוץ רק בצהריים

כוחות תגבור משמעותיים של צה"ל החלו להיכנס לקיבוץ רק בשעה 13:53 - למעלה משבע שעות לאחר פרוץ המתקפה. בין הכוחות שהגיעו נמנו לוחמים מיחידת "גיריות" ורפאים. בהמשך הגיע מח"ט פארן, אשר פרץ את שער הקיבוץ בטנק מגדוד קרקל - מהלך שהיווה נקודת מפנה קריטית בהחזרת השליטה על הקיבוץ ובבלימת הפגיעה בתושביו.

במהלך מבצע טיהור הקיבוץ, ובעת חילופי האש עם המחבלים שנותרו בו, נפל לוחם מיחידת לוט"ר ניצנה.

התחקיר מותח ביקורת גם על אחת ההחלטות המבצעיות בשעות אחר הצהריים: פינוי תושבי הקיבוץ בשעה 16:30, בעוד הצירים והמרחב הסמוך נותרו מאוימים. צוות התחקיר קבע בדיעבד כי מדובר בהחלטה שגויה, שהעמידה את חיי האזרחים בסכנה מיותרת.

עיקרי המסקנות והלקחים שעלו מהתחקיר

נפילתם של מפקדי הגזרות החטיבתית, הגדודית והפלוגתית במוקדי הקרבות

השונים ונפילת רבש"ץ הקיבוץ פגעו ביכולת צה"ל לגבש תמונת מצב עדכנית על

המתרחש בקיבוץ חולית ובמרחב כולו. כתוצאה מכך, כוחות התגבור שהגיעו

למרחב לא הכירו את המתרחש בקיבוץ חולית.

מפקד פלוגת ׳סופה׳, פקד על הסיורים ועל אכזרית צק"ם ׳סופה׳ להגיע ולהגן על

קיבוץ חולית, פקודותיו ולחימתו ראויות לציון. לוחמי הסיורים הגיעו לשער הקיבוץ

אך לא עמדו במשימתם להגן על הקיבוץ ויצאו להילחם באנדרטת 'דנגור'. אכזרית

הצק"ם יצאה מהמחנה אך לא הגיעה לחולית בשל הקרבות בכניסה למחנה ופגיעת

RPG שהוציאה אותה מכלל שימוש.

הטנק מצוות הקרב הפלוגתי ׳סופה׳, שנלחם בעמדה שולטת ופגע בעשרות מחבלים,

מילא תפקיד משמעותי בהגנה על מרחב הקיבוץ ושיבש את התקדמות המחבלים

בגל הראשון.

לחימת נגמ״ש האכזרית (מכוח 'צק"ם לולים') פגעה ועיכבה את התקדמות

המחבלים בהתקפה על קיבוץ חולית.

בקיבוץ חולית התבצעו פעולות, הגנה חילוץ וסיוע יוצאות דופן ע"י אזרחים. פעולות

אלו בוצעו תחת אש וסיכון חיים ממשי והינן ראויות לציון. פעולות אלו מהוות מודל

לערבות הדדית ולגבורה אזרחית.

רבש"ץ הקיבוץ פעל באומץ לב, חתר למגע, נלחם במחבלים ברחבי הקיבוץ ונפל

בעודו עומד לבדו מול עשרות מחבלים בפאה המזרחית של הקיבוץ. פעולותיו

ראויות לציון.

סגן הרבש"ץ פעל באומץ לב לאורך כל היום. נלחם בפאתי הקיבוץ ובהמשך

כשנותר לבדו המשיך לפגוע במחבלים במרחב שמחוץ לביתו. לאורך היום ניסה

להביא כוחות תגבור, ביצע פעולות תיאום ופיקד על הקיבוץ. פעולותיו ראויות לציון.

במהלך חטיפתם של האזרחית והילדים לרצועת עזה ושחרורם בתוך הרצועה, גילתה האזרחית אומץ לב יוצא דופן. במסעה חזרה לקיבוץ ממרחב לחימה רווי מחבלים, הגנה על הילדים בגופה. תושייתה וגבורתה ראויים לציון.

צוות החירום היישובי עשה ככל יכולתו על מנת להכווין כוחות, לסייע בטיפול בפצועים ולחלץ אזרחים לכודים בתנאים מורכבים ובשליטה מרחוק.

הגעת מח"ט פארן וכוחותיו – צוות לוט"ר ניצנה שמיד חתר למגע, פלוגת 'פרא'

מגדוד 'קרקל ' וחפ"ק הגששים לקיבוץ היוותה נקודת מפנה בהשבת השליטה על

הקיבוץ. מרגע הגעת המח"ט נוהלה הלחימה בצורה מסודרת ונבלמה הפגיעה

בתושבי הקיבוץ באופן משמעותי. פעולותיהם ראויות לציון.

ההחלטה לאפשר פינוי של תושבי הקיבוץ ע"י צה"ל בזמן שהמרחב והצירים

מאוימים הייתה שגויה.

כוחות מגדוד קרקל היו כוח התגבור הראשון שהגיע למרחב. כוח זה לחם וסייע בהכוונת כוחות סמוך למחנה סופה. בדיעבד, לכוח הייתה תמונת מצב שגויה ביחס לנעשה ביישובים בקרבתו ובשל כך לא חבר אליהם.

כוחות גדוד ברדלס שהגיעו לקיבוץ, נתקלו מהפרדסים סמוך לשער. בדיעבד, היה

נכון לפצל את הכוח ושחלקו, במקביל להתרחשות בפרדסים יכנס לתגבר את

הלחימה בקיבוץ.