נתניהו: "הופתענו מניסיון ההתנקשות, שמחים שטראמפ בטוח"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב הבוקר (ראשון) לאירוע הירי הדרמטי שנרשם הלילה באירוע בוושינגטון, במהלכו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פונה מארוחת הערב של כתבי הבית הלבן אחרי שחמוש פתח באש מחוץ לאולם. בדבריו גינה את הירי ושלח חיזוק לטראמפ ובני משפחתו.

"שרה ואני הופתענו מניסיון ההתנקשות בנשיא דונלד טראמפ אמש בוושינגטון" כתב נתניהו באנגלית ברשתות החברתיות. "אנחנו שמחים שהנשיא והגברת הראשונה בטוחים וחזקים".

עוד אמר כי "אנחנו שולחים את איחולינו להחלמה מהירה ומלאה לשוטר הפצוע, ומביעים את הכרת התודה שלנו לשירות החשאי האמריקני על פעולתם המהירה והנחרצת".

במקביל, נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס גם כן לאירוע הירי ואמר כי "הוקל לנו לשמוע שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, מלניה טראמפ, סגן נשיא ארה"ב, מנהיגים אמריקאים ואורחים נוספים שנכחו בארוחת הערב, לא נפגעו מהיורה שפתח באש מחוץ לאולם האירועים. אנו אסירי תודה על כך שאיש אכיפת החוק שנורה במהלך הפיגוע בריא, וכעת הוא בדרך להחלמה".