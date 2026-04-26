יאיר גולן מסמן יעדים: זיני ילך הביתה, וגם ערוץ 14 על הכוונת

גולן מצהיר כי בממשלה הבאה “זיני ילך הביתה”, מציב מבחן נאמנות למועמד לראשות המוסד, ותוקף את ערוץ 14: “ערוץ תעמולה”

יאיר גולן, המועמד לראשות הממשלה מטעם מפלגת הדמוקרטים, הודיע במוצאי שבת כי ראש השב"כ יסיים את תפקידו עם כינונה של הממשלה הבאה.

הדברים נאמרו במסגרת ריאיון שהעניק גולן למגישים עמית סגל ובן כספית תוכנית "לפגוש את העיתונות".

"אנחנו באופן שיטתי ועקבי אומרים, ונמשיך לומר: כל מי שנאמן למלך ולא לממלכה, כל מי שאינו נאמן לערכיה של מדינת ישראל כפי שמבוטאים במגילת העצמאות ילך הביתה. זיני ילך הביתה", הצהיר גולן.

לצד הביקורת החריפה שמתח על ראש השב"כ, התייחס גולן גם למינויו הצפוי של גופמן לראשות המוסד, ותיחם את הציפיות ממנו בבירור.

"גופמן יעמוד בפני מבחן עליון להוביל את המוסד, אחד הארגונים הביטחוניים הרגישים במדינה והפחות חשופים לביקורת ציבורית, בדרך שמשרתת את ביטחון ישראל, ולא את ביטחונו של נתניהו".

גולן נדרש בריאיון גם להצהרתו בדבר סגירת ערוץ 14, ופנה ישירות אל מגישי התוכנית: "ערוץ 14 אינו ערוץ תקשורת, מי כמוכם יודע שמדובר בערוץ תעמולה".

בעבר, עם מינויו של זיני לתפקיד ראש השב"כ התייחס גולן ואמר כי הוא אינו סומך עליו "הרקע החרדל"י שלו מעורר אצלי חשש עמוק".