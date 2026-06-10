מירי רגב: לא רואה בבנט ובאיזנקוט יריבים

חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה מירי רגב, מטיחה ביקורת נוקבת בנפתלי בנט וגדי איזנקוט, על רקע הדיווחים השונים על היערכותם המשותפת לקראת הבחירות הקרובות.

בראיון שהעניקה ליעקב ברדוגו ודורון כהן ברדיו גלי ישראל, הבהירה רגב כי היא אינה מתרגשת מהחיבורים המסתמנים בגוש המרכז-שמאל, וכינתה את ההתארגנויות החדשות בצורה מזלזלת. "אני לא רואה בבנט ובאיזנקוט יריבים", הצהירה רגב בפתח דבריה. "אני רואה את המפלגה הזאת כמפלגת 'בלונים פורחים'. כל פעם מופיע בלון חדש, עולה באוויר, ובסוף מתפוצץ".

"איזנקוט מנע מהלכים רבים בקבינט"

בהמשך הראיון, התייחסה השרה רגב באופן ספציפי לתפקודו של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט במהלך התקופה שבה ישב לצידה בדיוני הקבינט המצומצם, וטענה כי נוכחותו שם בלמה את חופש הפעולה המבצעי של הממשלה.

"עם כל הכבוד לאיזנקוט, ויש לי כבוד אליו כאב שכול, בהיותו חבר בקבינט המצומצם הוא מנע מאיתנו לבצע מהלכים רבים, שהתאפשרו רק לאחר שעזב", חשפה השרה חברת הקבינט. היא הוסיפה ופסלה את התאמתו לתפקיד המנהיגותי הבכיר ביותר במדינה: "לדעתי, אין לו את היכולות והכישורים להיות ראש ממשלה".

"בנט משקר פעם אחר פעם"

רגב לא חסכה בשבט לשונה גם משותפו הפוטנציאלי של איזנקוט, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, והזכירה את התנהלותו הפוליטית בעבר מול ציבור המצביעים שלו באגף הימני.

"ובוודאי שלא בנט, שפעם אחר פעם משקר את בוחריו", תקפה רגב בחריפות. השרה חתמה את דבריה בהבעת ביטחון מלאה בחוסנו של גוש הימין וביכולתו של בנימין נתניהו לשמר את השלטון גם במערכת הבחירות הבאה. "לא מעניין אותי איך השמאל מחלק את הקולות שלו. אין לי ספק שהימין ינצח. ראש הממשלה ישמור על גוש הימין, שימשיך להוביל את מדינת ישראל, כי מדינת ישראל צריכה אנשים יציבים – לא בלונים פורחים".