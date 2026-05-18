מירי רגב בהתבטאות חריגה נגד נתניהו

חברת הקבינט המדיני-ביטחוני ושרת התחבורה, מירי רגב, התראיינה היום (שני) לכאן 11 והתייחסה ליעדי המלחמה ברצועת עזה, לדבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאורך חודשי הלחימה על השגת "ניצחון מוחלט", ולשאלת פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה.

במהלך הריאיון אמרה השרה רגב: "אף אחד לא חשב לרגע שאפשר לפרק את חמאס. לחסל את חמאס ביום, אף אחד לא חשב שזה יקרה".

"השליטה בשטח השתנתה"

לצד זאת, הציגה השרה רגב את הנתונים הטריטוריאליים הנוכחיים של כוחות הביטחון ברצועה כביטוי לשינוי המצב בשטח.

"מדינת ישראל נמצאת בשליטה ביותר מ-53% משטח עזה, זה לא היה לפני כן", הסבירה רגב. בתגובה לשאלה על אודות המונח "ניצחון מוחלט", סיכמה השרה את עמדתה ואמרה: "אני לא יודעת על מה דיברו על 'ניצחון מוחלט', אבל אני יודעת דבר אחד. אמרנו שהמציאות תשתנה – והיא השתנתה".