"הקוראת בקלפי": מהשבי והשכול אל הכנסת. זה יביא מצביעים?

בפינה הפוליטית "הקוראת בקלפי" בתוכנית "הדתיות האלה", סקרה מורן שמואלוף את התופעה המתרחבת של דמויות שבלטו במהלך המלחמה ובוחרות כעת להיכנס לשדה הפוליטי.

שמואלוף התמקדה בשלוש דמויות מרכזיות המצטרפות למפלגות השונות. הראשונה היא צביקה מור, עליו התבשרנו כי "הוא נכנס למפלגה של סמוטריץ'... הציונות הדתית". על פי שמואלוף, מור הוא דמות שרבים בציבור הדתי-לאומי יכולים להזדהות איתה: "זה אדם שבאמת באמת ייצג אותי... יכול להיות שזאת המשפחה שהייתי רוצה לראות בפוליטיקה".

דמות נוספת היא שרון שרעבי אחיהם של אלי שהחוזר משבי חמאס ויוסי הי"ד שנרצח בשבי, המצטרף לישראל ביתנו. שמואלוף מתארת אותו כ"דמות בולטת וממלכתית מאוד", ומעריכה כי עבור אביגדור ליברמן, מדובר במהלך אסטרטגי: "יכול להיות שהוא כאן בוחן ליברמן לא רק לבסס את הבייס שלו, אלא לנסות להביא עוד ערך אלקטורלי כזה או אחר".

הדמות השלישית והמדוברת היא עינב צנגאוקר, אשר "התקבלה לדמוקרטים ברשות יאיר גולן". שמואלוף מציינת כי צנגאוקר "הייתה מאוד פוליטית, אי אפשר היה לקחת את זה ממנה... היא דיברה מסרים פוליטיים". למרות הביקורת והמחלוקת סביב אמירותיה, שמואלוף מדגישה: "אני לא בטוחה מה הייתי עושה בנעליה... אני לא רוצה לעמוד בניסיון שהאישה הזאת עברה".

לסיכום, מסבירה שמואלוף את החשיבות בייצוג הפוליטי של נפגעי המלחמה: "אומרים שחוקים נכתבים בדם... העשייה הזאת שעולה מהמקום הזה הייתה מאוד מאוד חשובה". היא חותמת בקריאה לשלב נציגים נוספים: "אנחנו רוצים גם לדבר על מילואימניקים, על הלומי הקרב, על הפצועים, על היתומים".