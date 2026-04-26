צעד נוסף לשילוב: הושק קורס פיקוד ייעודי למפקדי חיילים חרדים

במסגרת יישום פקודת המטכ"ל, המפקדים יקבלו כלים מקצועיים להכרת עולם הרוח החרדי, התאמת השפה הפיקודית ומענה לצרכים הייחודיים של המתגייסים. כל הפרטים

בהתאם לפקודת המטכ״ל לשילוב בני הציבור החרדי בצה״ל, החל בשבוע שעבר קורס ייעודי אשר מקנה כלים למפקדים לגבי חיילים בעלי אורח חיים חרדי, על מנת להתאים את השירות והפיקוד להווי ואורח חייהם של החיילים ובכדי לאפשר הבנה והכרה מלאה בצרכיהם של החיילים החרדים.

הקורס מקנה כלים למפקדים ומאפשר להם ללמוד על מרכיבי הרוח של העולם החרדי ועל זהותו, באמצעות שיעורים ייעודים, הרצאות ותרגול באמצעות סימולציות.

מדברי יועץ הרמטכ״ל לענייני חרדים, תת-אלוף אבינועם אמונה: "כחלק מן המאמץ הצה״לי לאפשר שירות מותאם לבני הציבור החרדי, ייסדנו את הקורס בו אנו מקנים למפקד כלים רלוונטיים למשימה. בהם היכרות עם החברה ומאפייניה והשפה המותאמת הדרושה, הפקודות המפרטות את זכויות החיל החרדי ועוד. דרך ארוכה עוד לפנינו, אך אנו צועדים בכיוון הנכון".