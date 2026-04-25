הפועל באר שבע לא הצליחה לברוח לבית"ר ירושלים

אופי של ברזל בטרנר: למרות פיגור כפול מצמד של זלאטנוביץ' ויציעים ריקים מאוהדיה, בית"ר ירושלים חילצה 2:2 דרמטי מהמוליכה הפועל ב"ש במחזור ה-2 של הפלייאוף העליון. אצילי צימק וטימוטי מוזי קבע שוויון בדקה ה-96 רגעים ספורים לאחר שנשארו ב10 שחקנים

הפועל באר שבע ובית"ר ירושלים סיפקו הערב (שבת) את אחד המשחקים הקצביים והדרמטיים שנראו העונה בליגת העל. עבור המוליכה מהנגב, מדובר בפספוס של שתי נקודות יקרות במאבק על התואר, לאחר שכבר אחזה ביתרון משמעותי. עבור הירושלמים, מדובר במפגן אופי שהשאיר אותם חזק בתמונת המאבק על המקומות המובילים לאירופה.

הפועל באר שבע הגיעה למשחק בגישה של בעלת הבית. השחקנים של רן קוז'וק ניצלו את השקט ביציעי החוץ (זכר לעונש שספגה בית"ר) והפעילו לחץ כבד על ההגנה הירושלמית.

התגמול הגיע בדקה ה-33: התקפה מסודרת של האדומים הסתיימה בבישול של אבו רומי לזלאטנוביץ', שלא התבלבל וקבע 0:1. באר שבע לא הורידה את הרגל מהגז, ובדקה ה-44 שי אליאס מצא שוב את זלאטנוביץ', שהשלים צמד מרשים והוריד את הקבוצות להפסקה ב-0:2 שנראה היה בדרך לניצחון קליל.

מחצית שנייה: שינוי המומנטום

המחצית השנייה נפתחה בצורה שונה לגמרי. בית"ר חזרה למגרש עם אנרגיות אחרות, ובדקה ה-54 הצליחה לצמק: ג'ונובוסקו קאלו מצא את עומר אצילי, שהכניע את השוער וקבע 1:2 שהחזיר את הקבוצה הצהובה השחורה למשחק.

תוספת הזמן: דפיקות לב בנגב

הדרמה הגיעה לשיאה בדקות הסיום. בדקה ה-94 נראה היה שהמשימה של בית"ר הופכת לבלתי אפשרית, כשבוריס אינו ספג כרטיס צהוב שני והורחק. באר שבע קיוותה לנצל את היתרון המספרי כדי לסגור עניין, אך חוסר ריכוז בהגנה בדקה ה-96 איפשר לטימוטי מוזי המחליף להגיע למצב נוח ולבעוט פנימה. 2:2 דרמטי בסיום.

מכבי חיפה ממשיכה להידרדר

מכבי חיפה אירחה את מכבי תל אביב במפגש נוסף אחרי חצי גמר גביע המדינה. גם הפעם הירוקים התאכזבו עם שני שערים שנפסלו להם בטענות נבדל ועבירה על השוער. הכחולים צהובים עלו ליתרון 2:0 עם סיום המחצית הראשונה. ובדקה ה-59 סטיוארט הורחק באדום בעקבות פגיעה בלי כדור באיתמר נוי.

ב-10 שחקנים גיא מלמד המחליף צימק ל-2:1 מבישול של יובאנוביץ' אבל 5 דקות לאחר מכן נגיעת יד ברחבה הובילה לפנדל למכבי ת"א. עידו שחר דייק והעלה ל-3:1.

במשחק השלישי הפועל תל אביב והפועל פתח תקווה סיימו את המחצית הראשונה בתיקו 0. האדומים עלו ל-1:0 בדקה ה-89 משער של דניאל דאפה.



חיפה כבר רחוקה 10 נקודות מהמקום הרביעי שמוביל לאירופה ונראה כי העונה מסתיימת לה מוקדם מהצפוי. יש לציין כי הירוקים יכולים גם להפסיד את המקום החמישי להפועל פתח תקווה.