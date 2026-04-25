החורף חוזר: גשם, רעמים ושטפונות. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר השבוע יביא עמו שאריות של חורף. תנשבנה רוחות חזקות ויירדן גשמים מלווים בסופות רעמים. קיים לשש לשטפונות. תחזית מזג אוויר

יום ראשון: מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני, והטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות אחה"צ הרוחות בנגב יתחזקו, וייתכן שם אובך. ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ.

יום שני: מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים צפויים לרדת מצפון הארץ לצפון הנגב, ייתכנו סופות רעמים יחידות. אחה"צ קיים חשש קל משיטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה, ים המלח ובקעת הירדן. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. לקראת ערב הגשמים ייפסקו.

יום שלישי: מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. עדיין ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון מזרח הארץ.

יום רביעי: מעונן חלקית וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ.