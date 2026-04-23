עלייה בטמפ', שרב ואובך; ואז מהפך: תחזית מזג אוויר לסופ"ש

מזג אוויר בימים הקרובים צפוי להיות תנודתי, כאשר השיא יגיע ביום שני עם מערכת גשם קצרה וחשש לשיטפונות. ביום שישי יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב, ולא יירשם שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות ערות לאורך מישור החוף.

ביום שבת קודש תחול עלייה בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. באזורי ההרים ובפנים הארץ הטמפרטורות יעשו גבוהות מהרגיל לעונה, מה שצפוי להוציא מטיילים רבים אל חיק הטבע.

יום ראשון: הרוחות מתחזקות והאובך מגיע

השינוי במגמה יחל ביום ראשון. תחול ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה תחת שמיים מעוננים חלקית. החל משעות הצהריים ינשבו רוחות חזקות באזור הנגב, וייתכן אובך שישפיע על הראות בדרום הארץ.

יום שני: הגשם חוזר לתמונה

יום שני צפוי להיות חורפי יותר. יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה נוספת בטמפרטורות, שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם מקומי צפוי לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב.

בשל הגשמים, קיים חשש קל משיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. המטיילים באזורים אלו מתבקשים לגלות ערנות ולהתעדכן בשינויים. לקראת שעות הערב הגשם צפוי להיפסק והעננות תתפזר בהדרגה.