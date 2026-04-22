עלייה בטמפרטורות וגשם; המהפך בדרך. תחזית מזג אוויר

השמש תלווה אותנו בימים הקרובים עם התחממות הדרגתית בהרים ובפנים הארץ, אך המהפך בדרך. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים צפוי להיות נוח ומתאים לפעילות חוץ, תוך מגמת התחממות מתונה. ביום חמישי יהיה לרוב בהיר, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.

ביום שישי המגמה תימשך ויהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ברחבי הארץ. בשעות אחר הצהריים הרוחות הצפוניות צפויות להתחזק לאורך מישור החוף.

השבת תהיה חמה מהרגיל

בשבת קודש צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות יוסיפו לעלות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. זהו יום אידיאלי לטיולים, אך מומלץ להיערך להתחממות הקלה בטרם השינוי הצפוי ביום ראשון.

המהפך של יום ראשון: הטמפרטורות ירדו והגשם יחזור

ביום ראשון תורגש ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה, תחת שמים מעוננים חלקית עד מעוננים. השינוי המשמעותי יחל משעות אחר הצהריים, אז ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, באזור צפון הארץ ובמרכזה.