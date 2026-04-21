לקראת שינוי משמעותי: תחזית מזג אוויר לימים הקרובים

התחזית שכל המנפנפים חייבים להכיר: המהפך הדרמטי שמחכה לנו רגע אחרי החגיגות, ומתי יתחיל השרב הכבד? תחזית מזג אוויר

מזג אוויר ביום העצמאות (ד') צפוי להיות נאה ונוח במיוחד עבור המטיילים והחוגגים ברחבי הארץ. תורגש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ, אך הן יישארו בטווח הנוח לעונה.

ביום חמישי המגמה תימשך עם מזג אוויר נאה וחמים מעט יותר, כשהטמפרטורות יהיו קרובות לממוצע העונתי.

שינוי מגמה בסוף השבוע

ביום שישי תורגש התחממות נוספת. יהיה בהיר וחם יותר, והטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהממוצע, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. בשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

השינוי המשמעותי יגיע ביום שבת, אז תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי. השמים יהיו מכוסים חלקית בעננות גבוהה ובינונית, וייתכן אף טפטוף מקומי.

פותחים שבוע עם שרב

ההתחממות תגיע לשיאה ביום ראשון הקרוב. על פי התחזית, צפוי להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. לציבור המטיילים מומלץ לעקוב אחר העדכונים ולהיערך בהתאם לעומסי החום הצפויים בתחילת השבוע.