ירידה בטמפ' ורוחות; גל חום נוסף בדרך. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה קר מהרגיל. תחול ירידה בטמפ' ותנשבנה רוחות חזקות. גל החום הבא כבר בדרך. תחזית מזג אוויר

ג' אייר התשפ"ו
מעונן

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה קר מהרגיל. תחול ירידה בטמפ' ותנשבנה רוחות חזקות. גל החום הבא כבר בדרך.

יום שלישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר. בהרים ובפנים הארץ תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.

יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.




מזג אוויר מזג האוויר תחזית מזג אוויר תחזית מזג האוויר גשם שמש קור חום קיץ חורף השירות המטאורולוגי רוחות גל חום

