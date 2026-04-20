ירידה בטמפ' ורוחות; גל חום נוסף בדרך. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה קר מהרגיל. תחול ירידה בטמפ' ותנשבנה רוחות חזקות. גל החום הבא כבר בדרך.

יום שלישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר. בהרים ובפנים הארץ תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.

יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.