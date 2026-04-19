ירידה בטמפ'; הגשם חוזר למקום אחד. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה נוח. תחול ירידה בטמפ' והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. ומה יהיה ביום העצמאות?
יום שני, ערב יום הזיכרון: מעונן חלקית עד מעונן וקריר מהרגיל, בעיקר בהרים. גשם מקומי ירד מידי פעם בצפון הארץ, במרכז ייתכן טפטוף.
יום שלישי, יום הזיכרון + ערב עצמאות: מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, בשעות הערב ישרור מזג אוויר קריר מהרגיל, בעיקר בהרים.
יום רביעי, יום העצמאות: נאה, עם עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה נוחות.
יום חמישי: נאה, עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן קרובות לממוצע.
יום שישי: בהיר וחם יותר, הטמפרטורות מעט גבוהות מהממוצע, בעיקר באזורים הפנימיים.
