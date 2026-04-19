ירידה בטמפ'; הגשם חוזר למקום אחד. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה נוח. תחול ירידה בטמפ' והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. ומה יהיה ביום העצמאות? תחזית מזג אוויר

ב' אייר התשפ"ו
גשם צילום: שאטרסטוק

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה נוח. תחול ירידה בטמפ' והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. ומה יהיה ביום העצמאות?

יום שני, ערב יום הזיכרון: מעונן חלקית עד מעונן וקריר מהרגיל, בעיקר בהרים.  גשם מקומי ירד מידי פעם בצפון הארץ, במרכז ייתכן טפטוף.‏

יום שלישי, יום הזיכרון + ערב עצמאות: מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, בשעות הערב ישרור מזג ‏אוויר קריר מהרגיל, בעיקר בהרים.

יום רביעי, יום העצמאות: נאה, עם עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה נוחות.

יום חמישי: נאה, עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן קרובות לממוצע.

יום שישי: בהיר וחם יותר, הטמפרטורות מעט גבוהות מהממוצע, בעיקר באזורים הפנימיים.

מזג אוויר מזג האוויר תחזית מזג אוויר תחזית מזג האוויר גשם שמש קור חום קיץ חורף השירות המטאורולוגי מטאו טק

